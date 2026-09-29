Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego banki w strefie euro intensywnie dywersyfikują swoje portfele obligacji.

Jaki jest kluczowy kierunek zmian w inwestycjach i które rynki wiodą w tym prym.

Jak niestabilność geopolityczna i polityka banków centralnych kształtują rynek długu.

W jaki sposób ostatnie zawirowania rynkowe mogą wpłynąć na przyszły apetyt inwestorów.

Obligacje EGB rozpoczęły tydzień pod presją, ponieważ najnowsze wydarzenia geopolityczne doprowadziły do wzrostu cen energii. Perspektywy porozumienia pokojowego między USA a Iranem pozostają nikłe, zwłaszcza po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił irańskie warunki ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. – W obliczu utrzymującej się wysokiej niepewności geopolitycznej i deklaracji banków centralnych o utrzymaniu inflacji pod kontrolą, sprzyjające wiatry dla rynków instrumentów o stałym dochodzie są obecnie słabe. Nie napawa to optymizmem inwestorów, biorąc pod uwagę spodziewaną w przyszłości dużą podaż ze strony emitentów publicznych i prywatnych – pisze Francesco Maria Di Bella, strateg instrumentów stałego dochodu UniCredit.

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Europejskie banki kupują mniej obligacji niż rok temu

Jak podkreśla, w ujęciu netto oczekuje się, że agencje długu strefy euro wyemitują w tym roku krótkoterminowe i średnioterminowe/długoterminowe papiery wartościowe o wartości około 525 mld euro, czyli o prawie 50 mld euro więcej niż w 2025 r. Banki strefy euro przyczyniają się do absorpcji tej aktywności emisyjnej, choć w mniejszym stopniu niż w 2025 r. Dane o podaży pieniądza M3 opublikowane w zeszłym tygodniu przez EBC wskazują, że banki strefy euro zakupiły krajowe i zagraniczne obligacje skarbowe o wartości prawie 200 mld euro w okresie od stycznia do sierpnia, czyli o 70 mld euro mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Dokładniej, banki strefy euro zakupiły krajowe obligacje skarbowe o wartości 60 mld euro i zagraniczne obligacje skarbowe o wartości 130 mld euro, przy czym banki hiszpańskie i niemieckie wykazują szczególną aktywność w dywersyfikacji swoich portfeli – wylicza Francesco Maria Di Bella.

Banki stały się bardziej skłonne do wykorzystywania możliwości inwestycyjnych za granicą

Strateg UniCredit przypomina, że apetyt na obligacje zagraniczne nie jest tematem przewodnim ostatnich miesięcy, a raczej utrwalonym trendem ostatnich lat. Pomaga to zmniejszyć ekspozycję na ryzyko krajowe, ale sugeruje również, że banki stały się bardziej skłonne do wykorzystywania możliwości inwestycyjnych za granicą. Po latach dywersyfikacji portfela, tendencja do inwestowania w obligacje państwowe zmalała; w niektórych jurysdykcjach, w tym w Niemczech, banki posiadają więcej obligacji zagranicznych niż krajowych.

Silny popyt na krajowe i zagraniczne obligacje EGB potwierdzają statystyki tegorocznych transakcji konsorcjalnych, które pokazują średnią alokację na poziomie 25 proc. dla banków, ze szczytami na poziomie 40 proc. dla transakcji w środkowej fazie krzywej. – Warto monitorować dane M3 za wrzesień, aby zrozumieć, jak banki strefy euro zareagowały na ostatnią wyprzedaż EGB. Obecna niestabilność rynku mogła zniechęcić niektórych inwestorów, ale mogła również zwiększyć atrakcyjność rynków instrumentów o stałym dochodzie dla inwestorów bardziej wrażliwych na cenę. Dane pokazują, że banki strefy euro były silnymi nabywcami obligacji rządowych w poprzednich okresach zawirowań na rynku – podsumowuje Francesco Maria Di Bella.