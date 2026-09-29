Z tego artykułu dowiesz się: Jak dymisja jednej z kluczowych postaci przyspieszyła walkę o władzę w Europejskim Banku Centralnym.

Kto jest faworytem w wyścigu o fotel prezesa EBC i jakie atuty mają główni kandydaci na to stanowisko.

Jaką strategię w tej rozgrywce przyjęły Niemcy i dlaczego wybory w kluczowych krajach strefy euro wywierają presję na polityków.

Na czym polega „rozwiązanie pakietowe”, które ma zapewnić równowagę sił w zarządzie kluczowej unijnej instytucji.

Niemiecka ekonomistka Isabel Schnabel 3 stycznia 2027 r. przestanie być członkiem zarządu Europejskiego Banku Centralnego. W zeszły czwartek ogłosiła rezygnację. Wybrała karierę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie zostanie dyrektorką departamentu rynków monetarnych i kapitałowych. W 2027 r. kończą się również kadencje prezeski EBC Christine Lagarde i Philipa Lane'a, głównego ekonomisty tej instytucji. Co prawda, kadencja Lagarde kończy się dopiero w październiku 2027 r., ale nie da się wykluczyć, że pani prezes zrezygnuje wcześniej. Pojawiały się bowiem przecieki mówiące, że planowała przyjąć stanowisko szefowej Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Lagarde zapewniała, że przynajmniej do końca 2026 r. będzie kierowała EBC. W styczniu zamierza jednak wydać wspomnienia, co ożywia spekulacje dotyczące jej ewentualnej dymisji. Agencja Bloomberg zauważa więc, że rezygnacja Schnabel może przyspieszyć negocjacje pomiędzy rządami strefy euro o obsadę stanowisk w EBC, w tym o sukcesję po Lagarde.

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Początek wyścigu

Rywalizacja o fotel prezesa EBC już się zaczęła, a głównymi faworytami są obecnie Klaas Knot i Pablo Hernandez de Cos. Knot był w latach 2011-2025 prezesem niderlandzkiego banku centralnego i zarazem członkiem Rady Prezesów EBC. W swojej karierze był także członkiem Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Rady Dyrektorów Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS) oraz przewodniczącym Rady Stabilności Finansowej (FSB) przy grupie G20. Rob Jetten, premier Niderlandów, stwierdził w rozmowie z Bloomberg TV, że wiele krajów regionu uzna Klaasa Knota za „idealnie dopasowanego” do szefowania EBC. Pablo Hernandez de Cos to natomiast (od lipca 2025 r.) dyrektor generalny BIS. W latach 2018-2024 był on prezesem Banku Hiszpanii. Pedro Sanchez, hiszpański premier, zachwalał go w zeszłym tygodniu jako posiadającego „przywództwo, a także zdolności i wiedzę”.

Oczywiście możliwe jest, że w nadchodzących miesiącach pojawią się inni pretendenci do stanowiska prezesa EBC. Czasu na wybór nie jest jednak dużo. W przyszłym roku mają się odbyć wybory prezydenckie we Francji oraz parlamentarne w Hiszpanii oraz we Włoszech. Obecni przywódcy tych państw będą się więc starali, by do uzgodnienia wyboru prezesa i dwóch członków Zarządu EBC doszło przed tymi głosowaniami, czy nawet przed najgorętszymi okresami krajowych kampanii wyborczych.

- Wygląda na to, że dyskusje już trwają. Ale wcześniejsze odejście Schnabel powinno zwiększyć presję na państwa członkowskie, by osiągnąć porozumienie – twierdzi Modupe Adegbembo, ekonomistka w Jefferies.

- Teraz naprawdę jest presja czasu, aby znaleźć rozwiązanie pakietowe. Będzie trudno. Ale właśnie do tego służą politycy – do znajdowania rozwiązań nawet wtedy, gdy decyzje są trudne – wskazuje Holger Schmieding, główny ekonomista Berenberg Banku. Wspomniane przez niego „rozwiązanie pakietowe”, obejmowałoby zarówno wybór następcy Lagarde, jak i sukcesję po dwóch członkach zarządu EBC.

Co ciekawe, mimo że Niemcy nigdy nie sprawowały prezesury EBC, tym razem nie zgłaszają własnej kandydatury. Prezes Bundesbanku Joachim Nagel rzekomo jest chętny do kandydowania, ale kanclerz Friedrich Merz wydaje się sceptyczny wobec kandydata związanego z koalicyjnymi partnerami z partii SPD. Niemcy zajmują też dwa inne kluczowe stanowiska: przewodniczącą Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen a główną nadzorczynią bankową EBC Claudii Buch. Podczas negocjacji „rozwiązania pakietowego” niemal na pewno będą mieli swojego kandydata do zarządu EBC. Mogą próbować obsadzić stanowisko głównego ekonomisty tego banku – zwłaszcza, jeśli nowym prezesem zostanie wybrany przedstawiciel południa strefy euro. Potencjalni niemieccy kandydaci to profesorowie uniwersyteccy Markus Brunnermeier z Princeton i Ulrike Malmendier z Berkeley oraz Tobias Adrian, który właśnie opuścił stanowisko, które Schnabel obejmie w MFW. Niemcy sprawowali już dwukrotnie funkcję głównego ekonomisty, a wobec nadchodzącego odejścia Schnabel i ostatecznie Lagarde z władz EBC presja na nominację kolejnej kobiety będzie prawdopodobnie silna. W tym duchu, oprócz Malmendier, kandydatkami mogłyby być członkinie zarządu Bundesbanku Sabine Mauderer i Fritzi Koehler-Geib. Francja też może jednak zgłosić silnych pretendentów, w tym byłą główną ekonomistkę OECD Laurence Boone oraz wiceprezes Banku Francji Agnès Bénassy-Quéré.

Wyższe stopy

Kwestia sukcesji w EBC nie powinna w nadchodzących miesiącach jednak mocno wpłynąć na jego politykę pieniężną. 10 września, na ostatnim posiedzeniu, Rada Prezesów EBC podniosła stopę depozytową o 25 pb., do 2,5 proc. Choć ta decyzja była powszechnie oczekiwana przez rynek, to analitycy wskazywali na „jastrzębi” zwrot unijnego banku centralnego.

– Prezes Lagarde powtórzyła swoją mantrę, że decyzje będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie i będą zależne od danych. Nie zdystansowała się jednak wobec jastrzębich oczekiwań rynku. Zasygnalizowała, że inflacja okazuje się bardziej uporczywa, niż oczekiwano, podkreśliła odporność gospodarki strefy euro i umniejszyła znaczenie „stopy neutralnej”. Projekcje ekonomiczne banku mają jastrzębi posmak: prognozy inflacji na 2027 i 2028 r. zostały nieznacznie podniesione, w tym inflacji bazowej, a wskaźnik zasadniczy ma według nowych oczekiwań utrzymać się powyżej celu na poziomie 2,1 proc. w 2028 r. Wzrost gospodarczy w średnim terminie – w 2026 i 2027 r. – ma być również silniejszy, niż wcześniej prognozowano – wskazuje Roman Ziruk, główny strateg rynku walutowego Ebury.