Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego decyzja szwajcarskiego parlamentu może kosztować UBS nawet 18 mld USD dodatkowego kapitału.

Jak zaostrzenie regulacji wpłynęło na zainteresowanie zagranicznych banków potencjalną fuzją z UBS.

Jaki wpływ na nowe przepisy miał upadek Credit Suisse oraz rosnąca presja szwajcarskiej opinii publicznej.

Jakie strategiczne opcje rozważa zarząd UBS w odpowiedzi na nowe regulacje, w tym zmianę swojej siedziby.

UBS otrzymał cios w środę, gdy izba wyższa zagłosowała za surowszymi przepisami kapitałowymi, które według szacunków banku mogą wymagać od niego posiadania około 18 mld USD dodatkowego kapitału.

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Legislatorzy poparli propozycję, która zobowiązywałaby UBS do wspierania swoich zagranicznych jednostek kapitałem podstawowym Tier 1 w wysokości 90 proc., odrzucając preferowaną przez UBS propozycję 50 proc. kapitału podstawowego Tier 1 i 50 proc. kapitału dodatkowego Tier 1 (AT1), który jest tańszy w utrzymaniu.

Minister finansów Szwajcarii, Karin Keller-Sutter powiedziała, że UBS „poszedł na całość”, prawdopodobnie zakładając, że osiągnie swój cel w parlamencie. Dodała, że rząd szwajcarski zawarł już pewne kompromisy z bankiem, co UBS odrzucił w komentarzach na początku tego tygodnia.

Przed głosowaniem prezes Colm Kelleher ostrzegł, że UBS może rozważyć zmianę swojej szwajcarskiej siedziby, jeśli przepisy kapitałowe okażą się zbyt surowe.

W piątek Semafor poinformował, że zarząd UBS wznowił dyskusje na temat sposobów zmniejszenia narażenia na szwajcarskie regulacje, w tym poprzez ewentualną fuzję z bankiem zagranicznym, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Karin Keller-Sutter powiedziała w weekend, że opuszczenie przez UBS szwajcarskiej siedziby jest mało prawdopodobne. Takie posunięcie byłoby droższe niż nowe przepisy kapitałowe i skomplikowane prawnie, powiedziała Karin Keller-Sutter w wywiadzie dla CH ⁠Media.

Decyzja poszła dalej niż oczekiwano

Decyzja szwajcarskich ustawodawców o sprzeciwieniu się apelom UBS, otwieraniu nowej karty i złagodzeniu nowych przepisów bankowych przez duże firmy, uwypukliła obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza jedna z najbardziej widocznych instytucji w kraju po upadku Credit Suisse w 2023 roku.

Środowe głosowanie w wyższej izbie banku za zwiększeniem kapitału, jaki musi utrzymać UBS z siedzibą w Zurychu, który ma większy bilans niż szwajcarska gospodarka, aby wesprzeć swoje zagraniczne oddziały, poszło dalej, niż oczekiwało wielu analityków politycznych.

– Ludzie są kompletnie zirytowani. To nie było głosowanie z przekonaniem, chodziło o strach przed własnymi wyborcami – powiedział Cedric Wermuth, współprzewodniczący szwajcarskiej Socjaldemokracji.

– Po dwóch poważnych kryzysach bankowych w ciągu dwóch dekad, głosowanie pokazało, że presja osiągnęła punkt, w którym parlament nie mógł zignorować żądań społeczeństwa dotyczących surowszych przepisów – powiedział agencji Reuters.

Większość parlamentarzystów izby wyższej, należących do partii centrowych, centroprawicowych lub prawicowych, dołączyła do lewicy, głosując za wsparciem UBS dla swoich zagranicznych spółek zależnych kapitałem podstawowym Tier 1 w wysokości 90 proc., zamiast bardziej umiarkowanego planu, który kosztowałby bank mniej.

Popierający to rozwiązanie poseł Partii Centrum, Pirmin Bischof, powiedział, że upadek Credit Suisse sprawił, że Szwajcaria musi koniecznie dołożyć starań, aby sytuacja nigdy się nie powtórzyła.

Szwajcarzy oczekiwali surowszych przepisów

Głosowanie odbyło się po długim procesie konsultacji, w którym szwajcarskie kantony i grupy biznesowe wzywały rząd do utrzymania wymogów kapitałowych na poziomie innych głównych centrów finansowych, co wzbudziło obawy o konkurencyjność Szwajcarii.

Sondaż szwajcarski opublikowany w czerwcu wykazał, że 79 proc. respondentów wyraźnie lub częściowo poparło zaostrzenie wymogów kapitałowych, nawet jeśli oznaczało to wypłatę niższych dywidend przez UBS lub konieczność zaakceptowania mniejszego wzrostu. Tylko 9 proc. było przeciwnego zdania.

Jakob Tanner, profesor historii na Uniwersytecie w Zurychu, powiedział, że sceptycyzm był podsycany miliardami dolarów premii wypłaconych przez Credit Suisse w latach 2010–2022, mimo że bank poniósł straty, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku.

Niedawne badanie opublikowane przez Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankierów wykazało, że 53 proc. populacji pozytywnie oceniało banki w 2025 roku, podczas gdy w 2021 roku odsetek ten spadł z 75 proc.

Chociaż izba niższa szwajcarskiego parlamentu musi jeszcze przedyskutować plan kapitałowy opracowany przez minister finansów Karin Keller-Sutter w odpowiedzi na upadek Credit Suisse, wielu analityków postrzega go jako poważną przeszkodę dla UBS, który kupił swojego historycznego rywala.

UBS, którego rola w stabilizacji szwajcarskiego sektora finansowego poprzez przejęcie Credit Suisse jest często uznawana przez ustawodawców, odmówił komentarza. Po głosowaniu stwierdził, że decyzja ta nie uwzględnia poważnych obaw wyrażonych przez przedstawicieli biznesu, związków pracowniczych i większości szwajcarskich kantonów.

Szwajcarski Bank Narodowy i regulator finansowy FINMA poparły pierwotny plan Keller-Sutter, aby UBS wspierał swoje jednostki zagraniczne 100 proc. kapitałem CET1. Obecnie musi wspierać te jednostki 60 proc. kapitałem i nie ogranicza się wyłącznie do korzystania z kapitału CET1.