Elon Musk, założyciel Tesli stracił 6,6 miliarda dolarów, a Larry Ellison z Oracle Corp. 4,4 mld USD.

W ciągu ponad trzech tygodni wartość Nasdaq 100 obniżyła się o ponad 2 biliony dolarów.

Zdecydowała o tym m. in. niepewność co do perspektyw polityki pieniężnej amerykańskiego banku centralnego oraz rozczarowujące rezultaty finansowe niektórych technologicznych gigantów. W rezultacie Nasdaq 100, wiodący wskaźnik technologiczny, znalazł się w obszarze korekty.

Inwestorzy pozbywali się akcji również z powodu obaw, że wcześniejsze zwyżki kursów napędzane przez popularność sztucznej inteligencji były nadmierne .

Notowania Amazona zanurkowały po tym jak spółka Jeffa Bezosa poinformowała, że nadal dużo pieniędzy ma przeznaczać na rozwój sztucznej inteligencji, nawet kosztem krótkoterminowych zysków.

Wśród poszkodowanych piątkową wyprzedażą znaleźli się też Mark Zuckerberg, Sergey Brin i Larry Page.