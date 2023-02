Dane o przyroście liczby etatów w grudniu podwyższono ze 223 tys. do 260 tys. Stopa bezrobocia spadła z 3,5 proc. w grudniu do 3,4 proc. w styczniu, a oczekiwano jej wzrostu do 3,6 proc. Wzrost średniej płacy godzinowej zwolnił za to z 0,4 proc. miesiąc do miesiąca do 0,3 proc., co było zgodne z prognozami. Licząc rok do roku wyhamował on z 4,9 proc. do 4,4 proc. Był więc najprawdopodobniej wciąż niższy od inflacji. (Danych o niej za styczeń jeszcze nie opublikowano, a w grudniu wynosiła ona 6,5 proc.).