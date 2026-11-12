2027 r. będzie kolejnym rokiem zaciskania finansowego pasa w firmach. Zaplanowany na przyszły rok średni wzrost budżetów płac dla pracowników etatowych zwolni do 4,4 proc., a więc o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2026 r. – pokazują dane z przeprowadzonego we wrześniu i październiku badania firmy doradczej WTW. Objęło 137 pracodawców, w tym głównie średnie i duże spółki.

Reklama Reklama

Pracodawcy ostrożniej planują teraz budżety płac na przyszły rok niż jeszcze latem tego roku, gdy przewidywali ich średni 5-proc. wzrost. Nieco lepiej wypada mediana, czyli środkowa wartość planowanych w 2027 r. podwyżek płac, która wyniosła 4,65 proc. To jednak najmniej od czterech lat. I mniej od 5 proc. mediany dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, choć powyżej wskaźnika dla państw Zachodniej Europy (3,2 proc.)

– Wiele firm, w tym szczególnie oddziały międzynarodowych korporacji, jest dzisiaj bardzo ostrożnych, jeśli chodzi o planowanie biznesu, co przekłada się na plany dotyczące budżetów na wynagrodzenia – twierdzi Krzysztof Gugała, dyrektor w WTW.

Według Piotra Kurona, dyrektora w LHH, firmie która specjalizuje się we wsparciu zwalnianych pracowników, sporo firm w swoich budżetach na 2027 r. zakłada niższe przychody (uwzględniając m.in. skutki wojny na Bliskim Wschodzie). Może to wpłynąć zarówno na plany podwyżek wynagrodzeń, jak i również plany podwyżek wynagrodzeń, jak również zamierzenia dotyczące dotyczące kolejnych cięć zatrudnienia, a tym samym zmniejszenia kosztów płac.

Na największe podwyżki mogą liczyć osoby zatrudnione w ochronie zdrowia, gdzie średni wzrost budżetów na wynagrodzenia ma wynieść nieco ponad 5,6 proc. przy 5,5 proc. medianie. Rynkową medianę mają też przebić budżety podwyżkowe w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej czy FMCG (5 proc.). Natomiast wzrost wyraźnie poniżej rynku planują m.in. firmy handlowe, energetyczne i budowlane.

Jak zaznacza Gugała, podwyżkowa przewaga firm z sektora ochrony zdrowia wynika głównie z corocznej waloryzacji minimalnych wynagrodzeń etatowych pracowników publicznej służby zdrowia, której skala jest wyliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Tegoroczne podwyżki minimalnych płac w ochronie zdrowia wyniosły nieco ponad 8,8 proc., a w 2027 r. branżowe szacunki mówią o waloryzacji rzędu 5–7 proc. Waloryzacja, która obejmuje również prywatne firmy mające status podmiotu leczniczego, w praktyce wpływa na wynagrodzenia w całym sektorze ochrony zdrowia.

Gugała zwraca uwagę, iż wbrew częstym opiniom o ograniczeniu podwyżek płac do wybranych pracowników (najbardziej efektywnych i potrzebnych firmie), jesienne badanie WTW pokazało bardzo duży zasięg wzrostu wynagrodzeń. W badanych firmach podwyżki objęły w tym roku aż 91 proc. pracowników na umowach o pracę, choć widoczne są spore różnice między branżami; podczas gdy np. w handlu i e-commerce, w farmacji, ochronie zdrowia czy FMCG zwiększono wynagrodzenia co najmniej 95 proc. etatowców, to w usługach profesjonalnych podwyżki objęły niespełna 83 proc., a w mediach tylko 52 proc. osób zatrudnionych na umowach o pracę. W mniejszym stopniu podwyższano stawki osób na kontraktach B2B – tylko jedna piąta z nich dostała w tym roku podwyżkę.

Ankietowani pracodawcy wskazują kilka grup pracowników, którzy będą też w 2027 r. traktowani priorytetowo w cyklu podwyżkowym. Najwięcej, bo ponad 48 proc. firm wskazuje pracowników ze stawką poniżej widełek płacowych. Tym bardziej, że wdrożenie unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, która zapewni pracownikom prawo do informacji o poziomie płac w ich kategorii stanowisk, wymusza na wielu firmach wyrównanie zarobków. W planach na 2027 r. takie działania ma 44 proc. ankietowanych pracodawców.

Na drugim miejscu znalazły się kluczowe talenty i osoby pełniące role krytyczne biznesowo (46 proc. firm zamierza podwyższyć ich wynagrodzenia), a na kolejnym - pracownicy o wysokich wynikach pracy (42 proc.).

Pomimo widocznego w polskim badaniu bardzo dużego zasięgu tegorocznych podwyżek wynagrodzeń, Sophie Lie, analityk danych płacowych w WTW, podkreśla coraz bardziej strategiczne podejście firm do budżetów na wynagrodzenia. W globalnych danych za 2026 r. widać, że pracodawcy dostosowują skalę podwyżek do stanowisk, wyników i ryzyka odejścia pracowników; ponad 21 proc. tegorocznych budżetów podwyżkowych trafiło do niespełna 11 proc. pracowników osiągających najlepsze wyniki. Do prawie jednej trzeciej osób z wynikami powyżej przeciętnej skierowano 29 proc. budżetów, a na podwyżki dla 67 proc. większości przeznaczono 58 proc. tych środków.

Gugała zwraca uwagę, że szybsze niż w przypadku płac tempo zwiększania budżetów widać w obszarze benefitów. Średni wzrost wydatków na te świadczenia pozapłacowe, który w mijającym roku wyniósł 9 proc., w 2027 r. ma sięgnąć 10,5 proc. (przy medianie na poziomie 7 proc.).