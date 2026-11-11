Podnieśliście niedawno prognozę wzrostu PKB Polski w tym roku do 4 proc., wracając tym samym do oczekiwań sprzed wybuchu konfliktu w Zatoce Perskiej. Biorąc pod uwagę stopień konwergencji i czynniki demograficzne, te 4 proc. to trochę jak 5 proc. sprzed niespełna dekady. Wygląda jak turbodoładowanie.

Można powiedzieć, że czwórka to nowa piątka, a trójka to nowa czwórka. Mam wrażenie, że nie do końca przebiło się do opinii publicznej to, że potencjalny wzrost PKB Polski jest obecnie wyraźnie wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie, w dużej mierze z powodów demograficznych.

Reklama Reklama

Rozumiem, że w podniesieniu prognoz na ten rok pomogły rewizje danych GUS za pierwszy i drugi kwartał - o 0,2 pkt proc. w górę - ale nie da się też ukryć, że polska gospodarka zaskakuje odpornością na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Wzrost gospodarczy przyspieszył nie tylko w Polsce. Poprawiły się również prognozy dla Niemiec i szerzej – całej UE. Powinniśmy raczej myśleć więc w kategoriach odporności europejskiej i światowej gospodarki.

Jeśli chodzi o samą mechanikę naszej prognozy PKB Polski, to jest sporo paradoksu w tym, że rewizje są w dużej mierze uwarunkowane nie bieżącymi danymi, ale tymi z przeszłości. Najpierw zobaczyliśmy naprawdę dobre dane za drugi kwartał, a potem rewizje danych za 2025 r. i początek 2026 r. Okazało się, że punkt odniesienia jest dużo wyższy niż wcześniej zakładano.

Gdzie widzi pan w gospodarce Europy czynniki, które wypadają lepiej od oczekiwań? Odporność handlu? Inwestycje związane ze sztuczną inteligencją? Efekt ekspansji fiskalnej Niemiec?

Wszystko po trochu. Po pierwsze, rzeczywiście obserwujemy efekty luźniejszej polityki gospodarczej. To nie tylko kwestia niemieckiej polityki fiskalnej. Odczuwamy już skutki obniżek stóp procentowych dokonanych w poprzednich latach przez EBC i inne banki centralne na świecie.

Po drugie, europejski przemysł od trzech lat znajduje się w trendzie wzrostowym, choć przez większość tego czasu wygrzebywał się z dołka, w którym znalazł się po wybuchu kryzysu energetycznego w 2022 r. To, że teraz jesteśmy na terytorium ekspansji, jest konsekwencją trendu, który wyprowadził nas z poziomów niemalże recesyjnych. Niemiecki przemysłowy PMI wynosił poniżej 40 pkt., teraz przekracza 54 pkt. To bardzo duża zmiana.

Po trzecie, widzimy pozytywne konsekwencje boomu na sztuczną inteligencję. Oczywiście najbardziej spektakularnie wygląda to na Tajwanie czy w Korei Płd., które notują wzrosty eksportu rzędu kilkudziesięciu procent i gigantyczne nadwyżki w handlu. Płynie do nich morze pieniędzy z tytułu wydatków na półprzewodniki. Jednak generalnie producenci ze wszystkich powiązanych branż notują znaczący wzrost przychodów i produkcji. Nawet jeśli ktoś produkuje np. szafy dla serwerów, włókno szklane czy miedź, to prawdopodobnie odczuwa wyższy popyt.

Widać też większe zainteresowanie dobrami związanymi z wytwarzaniem i przesyłaniem energii: turbinami gazowymi, transformatorami, przewodami i różnego rodzaju urządzeniami elektrycznymi. Ten przypływ podnosi wszystkie łodzie, także w Europie. Centra danych powstają także tu, w Skandynawii można mówić wręcz o małym boomie.

Trzeba też pamiętać, że kraje europejskie generalnie są w niezłej sytuacji gospodarczej. Lubimy mówić, że mamy problem z konkurencyjnością, że jest wiele wyzwań np. w motoryzacji. Jednak część branż wyszła z poważnych problemów i zbiera owoce cięcia kosztów, racjonalizacji oraz inwestycji z poprzednich lat.

Dodatkowo, gospodarczy środek ciężkości – choćby pod względem części wzrostu gospodarczego generowanego w Europie – przesunął się w ostatnich latach. Nawet dla Niemiec rynek wewnątrzwspólnotowy stał się dużo ważniejszy niż kilka lat temu. To też są czynniki przemawiające za poprawą sytuacji gospodarczej w Europie. Słabsze euro w tym roku też nie zaszkodziło.

Powiedział pan, że być może nie przebiło się, że potencjalny wzrost gospodarczy Polski jest wyraźnie mniejszy niż kilka lat temu, i wynik około 4 proc. r/r jest naprawdę świetny. Obecnego wzrostu nie czuć „namacalnie”, bo jego motorem napędowym nie jest konsumpcja prywatna. Nominalnie i realnie płace w Polsce rosną najwolniej od kilku lat, a nastroje konsumenckie są co najwyżej przyzwoite.

Jeśli porównamy wyniki polskiej gospodarki z poprzednim rokiem, to konsumpcja prywatna zdecydowanie wyhamuje, z prawie 4 proc. do średnio około 3 proc. w tym. Opada przede wszystkim dynamika wydatków na usługi konsumenckie.

Obecny szok naftowy padł na bardzo podatny grunt. Polacy w gruncie rzeczy nigdy nie odbudowali po pandemii poziomu zaufania do własnej sytuacji finansowej czy sytuacji gospodarczej państwa. Pewnie wynika to m.in. z faktu, że poziom cen nie wrócił po szoku inflacyjnym z lat 2022-2023 do standardów sprzed niego. W gruncie rzeczy, widzimy to wszędzie na świecie. Konsumenci są bardziej wrażliwi, a każde kolejne negatywne wydarzenie skłania ich do ograniczania wydatków dyskrecjonalnych, zwiększania oszczędności i wyrażania niezadowolenia w badaniach opinii publicznej.

Musimy jednak zauważyć, że nastroje polskich konsumentów aż tak bardzo nie zmieniły się w tym roku; one w gruncie rzeczy są stabilne od wielu miesięcy. Prawdopodobnie gdy spojrzymy wstecz na wszystkie konsekwencje wojny w Iranie, okaże się, że będą one bardziej widoczne w faktycznych decyzjach polskich konsumentów niż w ich nastrojach.

Czy boom inwestycyjny w Polsce w tym roku to tylko zasługa środków unijnych, i w przyszłym roku, bez grantów z KPO, czeka nas klif? Widzicie sygnały ożywienia po stronie inwestycji prywatnych bardziej niezależnych od środków z UE: w produktywność, automatyzację, AI?

Inwestycji w AI najtrudniej szukać w danych, aczkolwiek w badaniach GUS mamy pewne sygnały, że wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w polskich firmach systematycznie rośnie. Polska generalnie nie ma obecnie problemów z produktywnością pracy, od dobrych kilku lat ona rośnie w solidnym tempie 3-3,5 proc., czyli nawet wyższym niż średnie notowane w poprzedniej dekadzie. Na tym polu gospodarka nie rozczarowuje.

Jeśli natomiast mowa o obecnie realizowanych inwestycjach w podnoszenie produktywności, to odpowiedź na pańskie pytanie jest częściowo twierdząca. Widzimy w 2026 r. odbicie w kategoriach inwestycji, które do tej pory rozczarowywały – głównie w przetwórstwie przemysłowym. Można więc powiedzieć, że boom inwestycyjny, który wcześniej był węższy, w tym roku się rozszerzył.

W 2026 r. – przynajmniej do pewnego momentu, bo w niektórych obszarach mamy opóźnione dane – mieliśmy do czynienia z poprawą otoczenia dla inwestycji prywatnych. Presja kosztowa z tytułu kosztów pracy znacząco spadła, wzrosły marże przedsiębiorstw, zdolność do kształtowania cen prawdopodobnie też. Domknęła się luka popytowa, wzrosło wykorzystanie mocy wytwórczych, co z perspektywy wzrostów przyszłych przychodów jest jednoznacznym uzasadnieniem dla ulepszania parku maszynowego. Spadł też koszt kapitału, bo stopy procentowe w 2025 r. zostały znacząco obniżone. Myślę, że warunki do inwestowania stały się korzystniejsze. Trudno będzie jednak określić, ile miliardów złotych dodatkowych inwestycji prywatnych faktycznie z tego wynikło – polska statystyka nie jest w tym szczególnie pomocna.

Czy poprawa warunków dla inwestycji prywatnych daje nadzieje, że po tych - trzymam kciuki za trafność prognozy - 4 proc. wzrostu PKB w tym roku, w 2027 r. mimo wszystko nie zobaczymy dużego tąpnięcia?

Naszą prognozę PKB na 2027 r. komunikujemy jako „trójkę na szynach”. Wynosi ona 2,9 proc. Podnieśliśmy dwa razy prognozy wzrostu PKB na ten rok, natomiast powody tych rewizji ciężko przedłużać na 2027 r. Z faktu, że mamy wyższy punkt odniesienia czy mocniejszy eksport w tym roku, nie wynika, że to samo zobaczymy w przyszłym.

Temat inwestycji jest ryzykowny. O ile inwestycje prywatne zapewne „przeciągną się” na 2027 r., o tyle jednak deadline na wydatkowanie środków z KPO mija w tym roku. Nie mówimy o klifie, natomiast prawdopodobnie szczyt dynamiki inwestycji rok do roku widzimy właśnie teraz. Nie ma jednak co ukrywać, że duża część wzrostu inwestycji w tym roku to kwestia nakładów publicznych, finansowanych ze środków unijnych, a także – prawdopodobnie – wydatków na sprzęt wojskowy.

Widzę sporo ryzyk dla wzrostu w 2027 r. Konsumenci w dalszym ciągu będą płacić rachunek za szok naftowy, może on być nawet bardziej dotkliwy na początku przyszłego roku. Ścieżka inflacji przesunęła się w górę o 1,5-2 pkt. proc. na ten i przyszły rok.

Dla całej światowej gospodarki widzimy z kolei ryzyka transmisji ciaśniejszej polityki pieniężnej, efektu wyższych stóp procentowych i tego, że wajcha w światowej polityce gospodarczej nie będzie już przestawiona tak mocno na stymulację jak w 2026 r.

Nie wiemy też, jak długo utrzyma się boom na sztuczną inteligencję. Na rynkach widać nieco nerwowości i jednoznaczny, szalony obraz boomu inwestycyjnego zaczyna być kwestionowany. Jeśli wytraci on swoje momentum w 2027 r., to będzie miało to konsekwencje też dla nas.

Jest więc sporo argumentów aby oczekiwać, że 2027 r. będzie gorszy od 2026 r.

Tak, ale z drugiej strony nie rysujemy obrazu tylko w ciemnych barwach. Całkiem niezłą wskazówką dotyczącą przyszłego wzrostu gospodarczego jest zachowanie rynków finansowych, a konkretnie kształt krzywej dochodowości, który pokazuje, o ile długoterminowe stopy procentowe są wyższe od krótkoterminowych. Gdy próbujemy prognozować wzrost PKB na dwa-trzy kwartały do przodu, to taka analiza nieźle pokazuje kierunek. I ona nie sugeruje wyraźnego hamowania wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie przyszłego roku, acz oczywiście tę prognozę mogą sztucznie zawyżać choćby czynniki globalne, niezwiązane z krajowym cyklem.

Jednocześnie, historycznie duże spowolnienia wzrostu gospodarczego były związane z zacieśnieniem polityki pieniężnej. Jak na razie NBP tego nie zrobił, choć oczekujemy, że w końcu podniesie stopy procentowe. Jednak nawet gdyby stało się to niebawem, to efekty odczuwalibyśmy pewnie w końcówce 2027 r. Na początku przyszłego roku gospodarka może być jeszcze rozpędzona.