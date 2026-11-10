Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?

To jest oczywiście pytanie, na które nie mogę i nie wypada mi odpowiedzieć.

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Dlatego, że został pan członkiem zarządu NBP i nie chce pan sobie narobić bałaganu od pierwszego dnia?

Przede wszystkim dlatego, że nie jestem Sejmem, a tym bardziej sądem ani Trybunałem Stanu, żeby stwierdzać, czy postawienie prezesa NBP przed Trybunałem jest zasadne. Dodatkowo byłem jednym ze świadków Komisji sejmowej przygotowującej opinię w tej sprawie i potencjalnie mogę także zostać wezwany na świadka w przyszłości.

Wniosek komisji, jak sam pan powiedział, bazuje między innymi na pana zeznaniach …

… które były tajne.

Ale można się domyślać, co pan mówił. I raczej nie były to zeznania na korzyść prezesa Adama Glapińskiego.

Oczywiście nie mogły być „na korzyść”. Nie mogły być także „na niekorzyść”. Były po prostu zgodne z prawdą i moją najlepszą wiedzą.

Który z zarzutów z ostatecznego sprawozdania komisji jest pana zdaniem najmocniejszy? Finansowanie deficytu, skup obligacji, nieuzasadnione interwencje walutowe, upolitycznienie NPB?

Z ekonomicznego punktu widzenia największy ciężar ma kwestia skupu obligacji skarbowych i pośredniego finansowania deficytu. Mówimy o 144 mld zł. Zarzut dotyczy niezgodnego z prawem finansowania deficytu budżetowego. Przy czym zdaniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej problem nie polega na samym tym, że NBP skupował obligacje, bo robiło to wiele innych banków centralnych. Problem ma polegać na tym, że wygląda na to, że nie było jasnych, precyzyjnych ram prawnych i upoważnień dla takich interwencji. To systemowa sprawa i do końca nie jest jasne, czy działania mieściły się w mandacie NBP, a jeśli tak to, którego z organów, i czy przywoływana przez NBP podstawa prawna była wystarczająca. Innym problemem ma być pozorność rynkowego charakteru tych interwencji.

Jak w przypadku zawieszenia prezesa NBP przez Sejm poradziłby sobie polski rynek finansowy?

Nie wiem. To byłaby sytuacja bezprecedensowa. Co prawda mieliśmy w 2010 r. wakat na stanowisku Prezesa NBP, po katastrofie smoleńskiej. Była to jednak inna sytuacja nadzwyczajna, w której rynek finansowy zareagował spokojnie, bez podwyższonej zmienności w notowaniach złotego i indeksów giełdowych. I dosyć szybko podjęto działania sanacyjne. Teraz mogłoby być bardziej nerwowo.

Tąpnięcie na złotym? Przecena obligacji?

Po informacji, że premier Donald Tusk udzielił kontrasygnaty i będzie można uzupełnić skład zarządu NBP, rynek zareagował pozytywnie, co było widoczne i na notowaniach złotego, jak i na notowaniach obligacji. Per analogiam spodziewałbym się reakcji w drugą stronę, gdyby prezesa zawieszono i rozpętałaby się awantura wokół NBP.

Ostatnie takie pytanie w pana karierze jako członka RPP: dlaczego nie zmieniliście stóp?

Mogę powiedzieć, że Rada dyskutowała i spierała bardzo jastrzębio. Stóp procentowych rzeczywiście ostatecznie nie zmieniła, ale wokół projekcji inflacyjnej było sporo jastrzębich pohukiwań. Tym razem właściwie zabrakło w Radzie takich gołębi, którzy czują się komfortowo perspektywami inflacji. Projekcja pokazuje powrót inflacji do celu, ale najpierw ma ona dosyć istotnie wzrosnąć, a dopiero później spaść. I właśnie wiarygodność czy raczej prawdopodobieństwo i czas tego powrotu budzą pewien sceptycyzm. Do tego część kluczowych założeń pozostaje niepewna. Nie wiadomo, co stanie się z CPN, taryfami gazowymi i energetycznymi czy akcyzą. To zmienne, które mają potencjalnie duży wpływ na inflację konsumencką.

Jeżeli inflacja wystrzeli, to do jakiego poziomu?

Projekcja pokazuje średnioroczną inflację w przyszłym roku na poziomie 4,2 proc. Ale ostateczny wynik będzie zależał od tych decyzji, których dzisiaj jeszcze nie znamy, a które pewnie będą podejmowane w drugiej połowie grudnia. Mam na myśli właśnie przede wszystkim ceny gazu czy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. To decyzje administracyjne Urzędu Regulacji Energetyki.

Czyli tak naprawdę nie wiadomo, co może się z inflacją wydarzyć.

I to był główny problem Rady. Sama projekcja mówi: inflacja 4,2 proc., cel 2,5 proc., czyli jesteśmy 1,7 pkt proc. powyżej celu. Ale część kluczowych czynników rozstrzygnie się dopiero w kolejnych miesiącach. Stąd lepiej patrzeć na zachowanie innych miar inflacji, mniej podatnych na dyskrecjonalne decyzje administracyjne. A te dają niejednoznaczne sygnały: inflacja bazowa w październiku prawdopodobnie obniżyła się do poziomu poniżej 3 proc.

To inaczej. Gdybyście posługiwali się dzisiaj literalnie tylko projekcją, podnieślibyście stopy procentowe?

Tak. Ale ponieważ projekcja opiera się na wielu niepewnych założeniach, Rada postanowiła poczekać. Oprócz decyzji regulacyjnych w zakresie cen energii czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac. Wzrost PKB zgodnie z projekcją ma się nieco obniżyć w przyszłym roku, a płace powinny się kształtować na poziomie mniej więcej zgodnym z celem inflacyjnym, biorąc pod uwagę wzrost produktywności.

Ile RPP będzie czekać z decyzją?

W grudniu nadal możemy nie znać wszystkich odpowiedzi.

Ale styczeń będzie już momentem prawdy i prawdopodobnej podwyżki?

Jeżeli nie będzie CPN i inflacja wyskoczy do poziomu znacznie ponad 4 proc., wtedy w styczniu Rada może chcieć podnosić stopy.

Jak duży jest dramat w finansach publicznych?

Przyjęliśmy właśnie opinię RPP do projektu budżetu. Moim zdaniem jest to najlepsza, najbardziej merytoryczna opinia spośród do tej pory przyjmowanych przez tę Radę. Pokazuje zagrożenia, ale nie w sposób alarmistyczny. W ostatnim akapicie Rada zauważa, że jeżeli nie uda się skorygować wysokiego deficytu, możliwa jest reakcja rynku, która taką korektę wymusi. A to oznaczałoby przecenę polskich aktywów, osłabienie złotego i wzrost rentowności obligacji. Moim zdaniem jednak w 2027 r. to się jeszcze nie wydarzy. Rynek będzie czekał na wybory, bo wie, że przed nimi nikt nie będzie podejmował poważnej konsolidacji, bo to byłby przepis na przegranie wyborów. Rozmawiam z inwestorami. Dzisiaj mówią nam: macie bardzo wysoki wzrost gospodarczy i szeroki dostęp do środków unijnych. To są dwa główne czynniki stabilizujące sytuację. Ale ostrzeżenia od agencji ratingowych już płyną i nie powinny być lekceważone.

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Tsunami to jeszcze nie jest. Rating nadal wynosi A-, gospodarka rośnie w tempie ponad 3 proc. rocznie, mamy głęboki rynek długu w złotym i stabilne finansowanie zewnętrzne. S&P sam to podkreśla. Ale nie czytałbym tego jako uspokajającej wiadomości. Cierpliwość rynku powoli się kończy. S&P widzi dług netto na poziomie ponad 70 proc. PKB w 2029 r. i nie jest to kontrowersyjna czy pesymistyczna prognoza. Diagnoza wszystkich jest wspólna: deficyt bliski 7 proc. PKB w trzecim roku z rzędu, przy dobrej koniunkturze i polityczny pat, który blokuje korektę przed wyborami w 2027 r. Konsekwencje zmiany ratingu też są znane: wyższa premia za ryzyko, droższe finansowanie deficytu, mniejszy margines czy bufor na kolejny szok. Przy zbliżaniu się do progów konstytucyjnych dług przestaje być tylko wskaźnikiem, a zaczyna wymuszać cięcia automatycznie, niewykluczone, że w najgorszym momencie dla gospodarki. Dlatego odpowiedź jest prosta: czas na wiarygodny, wieloletni plan konsolidacji, ogłoszony najlepiej przed wyborami, choć trudno sobie to dziś wyobrazić. I nie ma innego wyjścia, żadna polityka pieniężna tego nie zastąpi.

A co by pan zrobił?

Pierwsze, co robię, naprawdę pierwsze, to przedstawiam średniookresowy plan konsolidacji finansów publicznych i rozpoczynam szerokie konsultacje wokół niego.

Główne założenia planu Koteckiego.

Przy deficycie rzędu około 281 mld zł i około 7 proc. PKB redukcja powinna wynosić mniej więcej 0,7–0,9 pkt proc. PKB rocznie przez cztery lata. To tempo, które powinno być jeszcze do przełknięcia przez gospodarkę: w ciągu czterech lat moglibyśmy zejść z około 7 proc. deficytu do 3 proc., a przy dobrych warunkach nawet trochę niżej, bez wpychania gospodarki w silne spowolnienie czy recesję.

Ale lekką ręką licząc, przez cztery lata to około 160 mld zł. Skąd wziąć te pieniądze? Podatki podnosimy?

Nie ma wyjścia.

VAT, PIT, CIT?

Być może wprowadzamy również nowe podatki. Pojawił się pomysł podatku na zbrojenia. Od dawna mówię o jakiejś formie podatku majątkowego. Jest też do poważnego rozważenia kwestia podatku cyfrowego. W VAT trzeba przejrzeć stawki preferencyjne. Nie mówię o luce VAT, bo ona jest dziś, moim zdaniem, na bardzo niskim poziomie. Ale część preferencji VAT-owskich prawdopodobnie należałoby, szukając dodatkowych dochodów, ograniczyć.

A co robi pan z PIT-em?

PIT i CIT trzeba mocno naprawić. Przede wszystkim zlikwidować arbitraż podatkowy stworzony przez zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu. Dzisiaj mamy system PIT i obok niego ryczałt, podatek liniowy, samozatrudnienie. Powoduje to, że część podatników, tych, którzy mogą przechodzić na inne formy opodatkowania, sobie wybiera najkorzystniejszą. W efekcie mamy sytuację, w której dwie osoby wykonujące podobną pracę i osiągające podobne dochody płacą diametralnie różne podatki. Ale Pan konsolidację utożsamia z podnoszeniem podatków, a ja zacząłbym od szukania oszczędności w wydatkach.

To na co przestałby pan wydawać?

Mam nadzieję, że w 2028 r. i kolejnych latach będzie można zacząć wydawać mniej na zbrojenia. To są bardzo duże pieniądze.

O wiele więcej od wydatków zbrojeniowych ważą w budżecie wydatki socjalne. 800+ również do cięcia?

No tak. I prawdopodobnie trzeba je będzie mrozić, czyli nie indeksować, ale też przestać płacić niektórym beneficjentom wprowadzając kryterium dochodowe. Trzeba szukać oszczędności tam, gdzie będzie to najmniej bolało. I jak najszybciej, zanim będą kolejne wybory. I zanim zrobią to za nas rynki.

A jeżeli rynki zrobią to za nas i wymuszą konsolidację finansów?

Wtedy mamy Rumunię, Grecję. To są znane scenariusze. Kilka krajów już przećwiczyło, jak to działa.

Gdy pan mówi, że minister finansów powinien się modlić w intencji konsolidacji, to zwykły Polak ma to rozumieć, że jesteśmy już w czarnej…

… nie jesteśmy. Ale idziemy w jej kierunku,

Jak daleko do niej mamy? Tyle, ile do wyborów?

Mamy dwa, trzy lata, jeżeli nic nie zaczniemy robić. Dług ciągle nie jest dramatycznie wysoki, ale rośnie bardzo szybko. Jeśli z unijnej średniej wyjmiemy Grecję i inne najbardziej zadłużone kraje, wartości skrajne, to okaże się, że jesteśmy już w okolicach tak obliczonej średniej albo za chwilę będziemy powyżej. Jako urodzony optymista uważam, że może uda się uniknąć tego kryzysu. Mamy ciągle tę „złotowłosą gospodarkę”. To nas trochę ratuje. Jeżeli europejski wzrost gospodarczy zacznie przyspieszać, Niemcy zaczną rosnąć, a my na tym skorzystamy, polski wzrost może utrzymać się powyżej 3 proc. To mogłoby pomóc w przeprowadzeniu porządków w finansach publicznych, dać dodatkowy czas. Ale jeszcze raz przypominam, zegar tyka.