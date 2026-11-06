Zgodnie z wpisem Leśkiewicza na platformie X prezydent powołał Martę Kightley na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko wiceprezesa NBP – pierwszego zastępcy prezesa NBP.
Ludwik Kotecki został powołany na członka zarządu NBP, a Przemysław Litwiniuk – na członka zarządu i stanowisko wiceprezesa NBP. Natomiast Marcin Zarzecki został powołany, z dniem 2 stycznia 2027 r., na członka zarządu banku centralnego.
Marta Kightley jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której też doktoryzowała się w 2006 r. Obecnie wykłada w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. W latach 2007–2010 pracowała w służbie dyplomatycznej, pełniąc funkcję kierowniczki Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Seulu. Od 2016 jest członkiem Rady Edukacyjnej NBP. 8 marca 2020 została powołana przez prezydenta do zarządu NBP jako I wiceprezes banku. Jej 6-letnia kadencja zakończyła się w marcu br.
Ludwik Kotecki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Przez 20 lat pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie od 2000 r. sprawował kierownicze stanowiska, w tym stanowisko Głównego Ekonomisty.
W latach 2003–2015 był zastępcą, a potem pełnym członkiem Komitetu Ekonomiczno-Finansowego przy Radzie UE w Brukseli. W latach 2008–2012 pełnił funkcje podsekretarza stanu, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W latach 2012–2015 był członkiem Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2015–2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. W latach 2017–2021 był konsultantem ekonomicznym i doradcą wielu instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych.
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Kotecki od 12 stycznia 2022 r. był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Zrezygnował z tej funkcji w związku z powołaniem do zarządu NBP. W sprawie jego odwołania z RPP w piątek ma głosować Senat.
Przemysław Litwiniuk jest nauczycielem akademickim w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Finansów). Specjalizuje się w zakresie problematyki prawnych i finansowych instrumentów prowadzenia polityki rozwoju, wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz finansów publicznych. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2002–2022 był radnym powiatu bialskiego i radnym województwa lubelskiego.
Od 12 stycznia 2022 r. Litwiniuk był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Podobnie jak Kotecki zrezygnował z tej funkcji w związku powołaniem do zarządu NBP. W sprawie jego odwołania z RPP w piątek ma głosować Senat.
Marcin Zarzecki kieruje Zakładem Metodologii Badań Społecznych i Statystyki na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w latach 2016–2019 był prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, a w kadencji 2016–2023 członkiem Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Był doradcą w Zespole konsultacyjnym do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił także funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2019–2024 był prezesem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji IV kadencji.
Od 22 grudnia 2025 roku jest członkiem RPP, powołanym przez prezydenta. 2 stycznia zastąpi w zarządzie NBP Martę Gajęcką.
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Obecnie w skład zarządu banku centralnego wchodzą Adam Lipiński – II wiceprezes NBP, którego kadencja upłynęła w środę, 4 listopada 2026 r., Marta Gajęcka (pełni funkcję do 1 stycznia 2027 r.) oraz Paweł Mucha, Artur Soboń, Rafał Sura i Paweł Szałamacha – (ich kadencje upływają w 2028 lub w 2029 r. – w przypadku Sobonia).
Jak informowali prezydenccy urzędnicy, w październiku prezydent Karol Nawrocki po raz drugi skierował do premiera decyzje o powołaniu do zarządu Kightley, Koteckiego, Litwiniuka i Zarzeckiego.
Powołanie trzech członków RPP do zarządu oznacza konieczność uzupełnienia składu RPP. Rada bowiem powinna liczyć 10 członków (w tym jeden, to prezes NBP).
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