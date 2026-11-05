Adam Glapiński
– Tym razem RPP zdecydowała – po bardzo żywej, gorącej dyskusji – że jeszcze nie zmienia stóp procentowych. Jeśli ryzyka dla inflacji będą jednak narastać, to jest gotowa do działania i nie będzie zwlekać – powiedział prezes NBP i przewodniczący RPP prof. Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji. – Sytuacja inflacyjna nie jest już tak luksusowa. Można pewne decyzje podjąć przedwcześnie albo za późno. W moim przekonaniu listopad jest głównym punktem, po którym się okaże, w jakim świecie będziemy dalej żyć – mówił szef NBP, dodając, że „stada” gołębi i jastrzębi w RPP są zmieszane.
Jak tłumaczył Glapiński, nastawienie w Radzie jest nawet bardziej jastrzębie niż w październiku. – Boimy się, że stopy trzeba będzie podnieść. Czy to będzie jednorazowa, stabilizująca podwyżka, czy początek cyklu – i czy w ogóle to nastąpi – tego nie wiem – mówił.
Jednocześnie szef NBP nie brzmiał optymistycznie, jeśli chodzi o wizję utrzymania stóp bez zmian. Oceniał, że „jest duży znak zapytania nad styczniem”, a decyzja RPP będzie zależeć od regulacji rządu oraz światowych cen surowców. – Utarło się, że w grudniu niesłychanie rzadko zmienia się stopy procentowe, chyba że są nadzwyczajne okoliczności. Choć ja jestem tylko jednym z dziesięciu podejmujących decyzje. A pierwszy kwartał przyszłego roku? Koń, jaki jest, każdy widzi – oceniał.
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Szef NBP zwracał uwagę, że w październiku, według szybkiego szacunku GUS, inflacja spadła do 3,5 proc. r/r z 4,1 proc. we wrześniu, a więc ponownie znalazła się w przedziale celu inflacyjnego. Wynikało to nie tylko z czynników regulacyjnych (powrót programu CPN), ale też niespodziewanego spadku inflacji bazowej. – Ona jest tylko nieco wyższa niż na początku roku – wskazywał Glapiński. Jak mówił, kluczowe dla polityki pieniężnej jest to, że podwyższona inflacja jest efektem zewnętrznych szoków podażowych – Nie widać na razie rozlewania się wzrostu cen paliw na ceny w innych częściach gospodarki – zauważał. – Wydaje się, że jak dotąd przedsiębiorstwa w ograniczonym stopniu mają możliwość przerzucania wyższych kosztów na ceny – dodawał, oceniając, że umożliwia ich to słabszy popyt oraz duża konkurencja. Umiarkowana pozostaje też dynamika płac. – Co więcej, badania ankietowe sugerują, że presja płacowa w firmach nie narasta – mówił też Glapiński.
Wśród czynników hamujących inflację szef NBP wskazywał też znacząco spowalniający wzrost gospodarczy. – Koniunktura się psuje, a to działa antyinflacyjnie. Dane za trzeci kwartał sugerują, że dynamika PKB wyraźnie obniżyła się po dobrym drugim kwartale – oceniał.
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– RPP dostrzega ryzyko, że w najbliższych miesiącach dynamika cen może ponownie wzrosnąć – mówił jednak przewodniczący Rady, wskazując, że będzie to nie tylko efekt cen surowców, ale też możliwego wygaśnięcia programu CPN.
Świeża projekcja inflacyjna ekonomistów Narodowego Banku Polskiego zakłada, że średnioroczna inflacja w przyszłym roku z 50-procentowym prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 3,1- 5,3 proc. Środek tego celu, czyli 4,2 proc. r/r – to wyraźnie poza górną granicą pasma odchyleń wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). To oznacza także dużą rewizję w górę prognozy względem tej z lipcowej projekcji: wówczas centralna prognoza zakładała, że w 2027 r. średnioroczna inflacja będzie o 1,5 pkt proc. niższa, i wyniesie 2,7 proc. r/r.
Projekcja zakłada brak CPN od stycznia 2027 r., zgodnie z aktualnym stanem prawnym. W takim scenariuszu inflacja w pierwszej połowie roku może sięgać blisko 5 proc. Przy kontynuowanym CPN natomiast może wahać się w przedziale około 3,5–4 proc. Niezależnie od wariantu, projekcja inflacyjna zakłada zejście inflacji do celu 2,5 proc. w drugiej połowie 2028 r.
Szef NBP wyjaśniał, że oczywiście kluczowy będzie rozwój wydarzeń geopolitycznych, ale nawet w scenariuszu bez wojny w Iranie, sytuacja na rynku ropy i paliw będzie stabilizować się powoli. – Im dłużej będą się utrzymywać wysokie ceny surowców, tym większe jest ryzyko, że zaczną przenikać się do innych cen i trwale zwiększać presję inflacyjną – ostrzegał. Wyrażał też obawy związane ze wzrostem cen żywności, gazu oraz cen produkcji sprzedanej przemysłu.
Podczas konferencji Glapiński poinformował też, że NBP zgromadził już 700 ton złota. – To historyczne osiągnięcie – powiedział. – Polska ugruntowała swoją pozycję w dziesiątce krajów świata o największych zasobach złota – dodał szef NBP. Wartość zasobów złota w posiadaniu NBP to obecnie blisko 356 mld zł, a tzw. niezrealizowany zysk – czyli różnica między rynkową ceną zasobów złota NBP a średnią ceną jego zakupu – około 140,5 mld zł. Ten niezrealizowany zysk był bazą prezydenckiej propozycji alternatywnego wobec unijnego SAFE programu finansowania zbrojeń. – Nie widzę powodów, żeby nie kupować dalej złota – powiedział też Glapiński pytany o kolejny cel.
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