Obawy o podwyżkę rozwiał szybki szacunek inflacji w październiku: 3,5 proc. r/r, poniżej średniej prognoz 3,7 proc. - Wpływ CPN był uwzględniony w prognozach, ale pozytywne zaskoczenie przyszło przede wszystkim ze strony niskiej szacowanej inflacji bazowej [tj. bez cen paliw, energii czy żywności – red.], która obniżyła się poniżej 3 proc. r/r. – wyjaśnia Agata Filipowicz-Rybicka, główna ekonomistka Alior Banku. Jak dodaje, to dało Radzie więcej czasu przed ewentualną podwyżką. – Sugeruje też, że wysokie koszty energii nie przekładają się jeszcze na pozostałe ceny tak silnie, jak wcześniej zakładano – mówi.

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W październiku przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej – m.in. Ludwik Kotecki czy sam prezes Adam Glapiński – mówili, że gremium najpewniej poczeka z podwyżką, aż zobaczy „rozlewanie się” impulsu inflacyjnego po gospodarce. Na razie dane takiego sygnału do działania nie dają.

Inflacja może rosnąć

Jeszcze przed zaskakująco dobrym szybkim szacunkiem październikowej inflacji opinie ekonomistów były jednak nieco bardziej zniuansowane, część z nich podkreślała, że decyzja RPP jest na ostrzu noża. Chodzi bowiem o to, że może bieżące dane o inflacji nie są złe, ale perspektywy: niepokojące. Można się spodziewać, że Rada zobaczyła to zresztą w najnowszej projekcji inflacyjnej ekonomistów NBP.

Wiele zależy od przyjętych założeń. Nie wiadomo co z CPN i taryfami na gaz i prąd, choć z rządu dochodzą głosy o planowanych działaniach osłonowych. Te czynniki regulacyjne to jednak tylko część ryzyk, i to nie kluczowych dla RPP. – Większym ryzykiem byłoby stopniowe przenoszenie drogiej energii na ceny innych towarów i usług. Im dłużej utrzymują się wysokie koszty, tym trudniej firmom pokrywać je z własnych marż – ocenia Filipowicz-Rybicka. - Energetyczne szoki podażowe mają tendencję do utrwalania się poprzez wyższe koszty transportu, ogrzewania, prądu itd., i wciąż wpływają na inflację, nawet jeśli pierwotny szok zacznie już wygasać – dodaje Michał Dybuła, główny ekonomista BNP Paribas BP.

Inflację w przyszłym roku podbijać będą też mocno ceny żywności. – Tylko ta kategoria da 1,5 pkt. proc. zmiany na całym wskaźniku inflacji pomiędzy latem tego roku a jesienią 2027 r. – szacuje dr Piotr Bartkiewicz z banku Pekao.

Podwyżki stóp w 2027 r.?

O ile RPP najpewniej nie podniesie stóp też w grudniu, to podwyżek w 2027 r. nie można wykluczyć. - Szanse na to, biorąc pod uwagę wysokie ceny surowców, w tym ropy, pozostają wysokie – mówi główna ekonomistka Alior Banku. Eksperci ING Banku Śląskiego oczekują podwyżek – dwóch po 25 pb każda – w pierwszym kwartale 2027 r. – Zakładamy, że wydłużający się okres kryzysu energetycznego, rosnące ryzyko szerszego rozlewania się presji cenowej oraz zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne spowodują, że NBP także będzie zmuszony zasygnalizować gotowość do walki z zagrożeniami inflacyjnymi – wyjaśnia Adam Antoniak, ekonomista banku.

Z drugiej strony, jak zauważa Daniel Piekarek, główny ekonomista Banku BPS, nadzieje na poprawę sytuacji na światowych rynkach surowców energetycznych można wiązać z wynikami obecnych wyborów parlamentarnych w USA, które mogą zwiększyć presję polityczną na zakończenie konfliktu z Iranem i przywrócenie swobodnej żeglugi handlowej wokół Półwyspu Arabskiego. – Ewentualne obniżenie cen ropy i gazu w kolejnych kwartałach, przy oczekiwanym spowolnieniu wzrostu gospodarczego w Polsce w 2027 r., sprzyjałoby trwałemu powrotowi wskaźnika inflacji konsumenckiej do celu NBP, a tym samym zwiększałoby szanse na stabilizację stóp w kolejnych miesiącach - mówi. Kontrakty terminowe na przyszłą stopę zakładają, że za rok koszt pieniądza w Polsce będzie wyższy o około 75 punktów bazowych.

Rynek czeka też na czwartkową konferencję Adama Glapińskiego. Z wydźwięku jego słów będzie można wywnioskować nastawienie Rady co do dalszych ruchów.

RPP zmieni skład

Zakończone posiedzenie RPP było ostatnim dla dwóch jej członków: Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka. Obejmą oni funkcje w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Ich następców wkrótce powinien wybrać Senat. Z Rady niebawem zniknie też Marcin Zarzecki, który stanowisko członka zarządu NBP obejmie z początkiem stycznia 2027 r. Jego wakat zapełni nominat prezydenta Nawrockiego.

Zgodnie z badaniem PAP, Kotecki i Zarzecki byli oceniani przez rynek jako jedni z bardziej jastrzębich członków RPP, a Litwiniuk był mniej więcej w połowie stawki.