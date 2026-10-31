Polskie finanse publiczne znalazły się na niebezpiecznej ścieżce. Plan na 2027 r. zakłada, że deficyt całego sektora finansów publicznych sięgnie 7,1 proc. PKB, czyli tyle, ile w tym i zeszłym roku
Polskie finanse publiczne znalazły się na niebezpiecznej ścieżce. Plan na 2027 r. zakłada, że deficyt całego sektora finansów publicznych sięgnie 7,1 proc. PKB, czyli tyle, ile w tym i zeszłym roku. W efekcie dług publiczny rośnie i ma nadal zwiększać się szybciej niż gospodarka. W przyszłym roku jego relacja do PKB ma sięgnąć już 75 proc., a w perspektywie kilkunastu lat istnieje ryzyko przekroczenia poziomu 100 proc. PKB.
Mimo skali problemów rząd nie przedstawił dotąd przekonującego, wieloletniego planu konsolidacji fiskalnej. Dlatego przygotowaliśmy dla polityków podpowiedź: zestaw propozycji różnych ekonomistów, jak naprawić finanse publiczne.
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Po stronie dochodowej podstawową propozycją może być podniesienie efektywnych stawek powszechnych podatków: VAT, CIT i PIT. Według szacunków PKO BP wzrost efektywnej stawki każdego z tych podatków o 1 pkt proc. mógłby łącznie poprawić saldo finansów publicznych o 1,2 proc. PKB. Przy obecnej wielkości polskiej gospodarki, oznaczałoby to około 50 mld zł rocznie. Największy potencjał dochodowy ma VAT (0,6 proc. PKB), a następnie PIT (0,4 proc. PKB) i CIT (0,2 proc. PKB).
Ważne zastrzeżenie: wzrost efektywnych stawek podatków nie oznacza automatycznie podwyższenia stawek nominalnych. Chodzi o zwiększenie rzeczywistych wpływów z podatków, przede wszystkim przez ograniczenie preferencyjnych stawek i wyjątków. W polskim systemie jest ich całe mnóstwo, i to w każdym z głównych podatków. Marcin Luziński, ekonomista Erste BP, wskazuje, że dobrym przykładem może być obniżona stawka VAT dla branży beauty, która kosztuje budżet około 200 mln zł rocznie.
W odniesieniu do PIT ekonomiści postulują również brak waloryzacji progów podatkowych. To rozwiązanie odwrotne do postulatów obniżania obciążeń podatkowych, ale mogłoby poprawić saldo finansów publicznych o około 0,1 proc. PKB, czyli 4 mld zł rocznie. W przypadku akcyzy warto natomiast rozważyć dalsze podwyżki podatków od tzw. złej konsumpcji, w tym alkoholu, papierosów i napojów słodzonych.
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– Po stronie dochodowej należy przede wszystkim uporządkować i zbliżyć się do ujednolicenia zasad opodatkowania i oskładkowania dochodów, niezależnie od formy prawnej, w oparciu o którą realizowana jest aktywność zarobkowa – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wymagałoby to głębokiej reformy, w tym ograniczenia preferencyjnego opodatkowania samozatrudnienia, zmian w ryczałcie i systemie składek na ZUS. Byłaby to zmiana trudna politycznie, ale potencjalnie dochodowa. – W zależności od przyjętego wariantu reformy mogłaby przynieść budżetowi nawet 15 mld zł dodatkowych dochodów rocznie – szacuje Marcin Luziński.
Kolejnym źródłem wpływów jest uszczelnienie systemu podatkowego. PKO BP szacuje, że ograniczenie luki VAT do 5 proc. mogłoby poprawić saldo sektora o około 0,5 proc. PKB, czyli 21–22 mld zł rocznie. Z kolei Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan wskazuje na szeroko rozumianą szarą strefę. Według jego szacunków, dzięki połączeniu kija i marchewki można byłoby ograniczyć ją o 1–2 pkt proc. PKB, wobec około 18 proc. PKB obecnie. Przyniosłoby to 8–15 mld zł dodatkowych dochodów rocznie netto.
„Kij” oznaczałby m.in. skuteczniejsze działania służb podatkowych, „marchewką” mogłaby być natomiast ulga w PIT dla gospodarstw domowych za udokumentowane fakturą usługi remontowo-budowlane (na wzór szwedzkiego rozwiązania ROT-avdrag).
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Po stronie wydatkowej lista możliwych działań wydaje się jeszcze dłuższa. Obejmuje zarówno ogólne propozycje, jak i bardziej szczegółowe rozwiązania. W tej pierwszej kategorii mieści się przede wszystkim przegląd i audyt efektywności wydatków budżetowych. – Tu drzemią duże oszczędności, i to bez kosztu społecznego – zaznacza Mariusz Zielonka z Lewiatana. Plan budżetu państwa na 2027 r. zakłada niemal 978 mld zł wydatków, gdyby udało się ograniczyć je o skromne 0,5–1 proc., oznaczałoby to 5–10 mld zł oszczędności. W odniesieniu do całego sektora finansów publicznych potencjał byłby jeszcze większy i mógłby sięgnąć 10–20 mld zł rocznie.
Wśród bardziej konkretnych propozycji powraca racjonalizacja wydatków na administrację publiczną, a szerzej – na sferę budżetową. Według wyliczeń PKO BP zamrożenie funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznym mogłoby poprawić saldo o około 1,5 proc. PKB, czyli nawet 60–65 mld zł rocznie. Chodzi przy tym nie tylko o płace urzędników, ale również nauczycieli, policjantów i innych pracowników sektora publicznego.
Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, wskazuje także na potencjał oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w administracji. Ograniczenie liczby pracowników o około 10 proc. w ciągu kilku lat mogłoby przynieść 4–6 mld zł oszczędności rocznie. Cyfryzacja, automatyzacja i AI pozwalają bowiem świadczyć podobny zakres usług przy mniejszej liczbie pracowników. Nie chodzi przy tym o masowe zwolnienia, lecz przede wszystkim o nieobsadzanie wakatów i wykorzystywanie naturalnych odejść z pracy.
Wydatki na obronność mają w 2027 r. wynieść około 198 mld zł, czyli 4,5 proc. PKB. Ekonomiści podkreślają, że o ile konieczność podnoszenie tych nakładów jest bezdyskusyjna, o tyle warto przyjrzeć się ich efektywności. Proponują więc lepsze rozłożenie zakupów w czasie, przegląd kontraktów pod kątem realnych możliwości dostaw i absorpcji sprzętu, a także większe wykorzystanie krajowej produkcji i środków unijnych z programu SAFE. Piotr Arak szacuje, że stopniowe obniżenie wydatków na obronność o 0,3–0,5 pkt proc. PKB oznaczałoby około 13–21 mld zł oszczędności rocznie.
Druga wielka kategoria wydatków to transfery socjalne. Pojawiają się takie pomysły jak rezygnacja z 13. i 14. emerytury, dzięki czemu budżet mógłby zaoszczędzić około 32 mld zł rocznie. Inna propozycja to wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+ lub powiązanie świadczenia z aktywnością zawodową rodziców. Według Fundacji FOR oszczędności mogłyby wynieść 13–30 mld zł rocznie, zależnie od wariantu zmian. Z kolei ograniczenie waloryzacji świadczeń społecznych do minimalnego poziomu przewidzianego przez prawo, bez dodatkowych podwyżek, mogłoby – według szacunków PKO BP – poprawić saldo finansów publicznych o około 0,5 proc. PKB, czyli ok. 20 mld zł.
Według ekonomistów państwo nie powinno też uciekać od tematu wydatków emerytalnych, zwłaszcza w kontekście zapaści demograficznej w Polsce. Marcin Zieliński, wiceprezes Fundacji FOR, ocenia, że konieczny jest powrót do debaty o reformie emerytalnej. Powinna ona zakładać stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Potrzebny jest również przegląd przywilejów emerytalnych dla poszczególnych grup zawodowych oraz odrębnych systemów ubezpieczeniowych, w tym KRUS. Przyniosłaby to duże, choć rozłożone w czasie, oszczędności szacowane na 0,3-1 proc. PKB, czyli nawet 12-40 mld zł rocznie.
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Listę propozycji ekonomistów można uzupełnić o mniej konwencjonalne działania. To przykładowo powrót do debaty o euro w Polsce (co prawdopodobnie obniżyłoby rentowność obligacji SP i koszty obsługi długu), albo dokończenie prywatyzacji. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, postuluje takie zmiany w podatku bankowym, by pobudzić inwestycje, co docelowo zwiększyłoby dochody publiczne.
– Naszym zdaniem optymalna strategia konsolidacji powinna się opierać na zrównoważonym połączeniu różnych instrumentów, zarówno lepszym ukierunkowaniu wydatków i uszczelnianiu systemu podatkowego – podsumowuje Szymon Fabiański, ekspert w departamencie analiz ekonomicznych PKO BP. – Czas na stopniowe dostosowania jest jednak coraz bardziej ograniczony, a perspektywa gwałtownej, wymuszonej konsolidacji coraz bardziej realna. Taki scenariusz istotnie osłabiłby wzrost gospodarczy, dodatkowo utrudniając naprawę finansów publicznych. Przykładem jest obecnie Rumunia, lepiej uniknąć takiego scenariusza – podkreśla.
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