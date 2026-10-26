Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z usprawnieniem funkcjonowania rynku kapitałowego. Został on przygotowany przez Ministerstwo Finansów i wdraża unijne przepisy mające zwiększyć atrakcyjność publicznych rynków kapitałowych i ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwanie finansowania.

Reklama Reklama

Łatwiejszy debiut na GPW

Jednym z głównych celów projektu jest ograniczenie kosztów i obowiązków formalnych związanych z wejściem spółek na giełdę. Resort proponuje m.in. uproszczenie zasad sporządzania prospektów emisyjnych, zmniejszenie części obowiązków informacyjnych oraz rozszerzenie katalogu sytuacji, w których emitenci nie będą musieli przygotowywać prospektu. Utrzymany ma zostać próg 5 mln euro, poniżej którego oferty publiczne będą mogły być prowadzone bez prospektu.

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące analiz inwestycyjnych. Ułatwione ma zostać łączenie opłat za wykonywanie transakcji i za analizy inwestycyjne, co według resortu powinno zwiększyć ich dostępność, szczególnie dla mniejszych spółek giełdowych. Wprowadzone zostaną także zasady oznaczania tzw. badań sponsorowanych przez emitenta.

Przymusowy wykup akcji mniejszościowych. Nowe reguły

Istotna część projektu dotyczy akcjonariuszy mniejszościowych. Resort proponuje zmianę zasad przymusowego wykupu akcji spółek publicznych. Próg umożliwiający przeprowadzenie takiej operacji ma zostać obniżony z 95 proc. do 90 proc. głosów, jednak warunkiem będzie wcześniejsze wezwanie na wszystkie pozostałe akcje oraz uzyskanie zapisów obejmujących co najmniej 90 proc. akcji objętych wezwaniem.

Cena przymusowego wykupu będzie równa cenie zaoferowanej w wezwaniu. Według MF rozwiązanie ma lepiej chronić interesy akcjonariuszy mniejszościowych i zapewnić bardziej rynkową wycenę akcji.

Działania deregulacyjne na GPW. Likwidacja obowiązków informacyjnych

Projekt przewiduje także szereg działań deregulacyjnych. Zniesiony ma zostać m.in. obowiązek dołączania odpisu z KRS do wniosków o zatwierdzenie prospektu, obowiązek publikacji wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu oraz część obowiązków sprawozdawczych firm inwestycyjnych.

Nowelizacja dostosowuje również polskie przepisy do unijnych regulacji dotyczących ratingów ESG. Za organ właściwy do współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w tym obszarze ma zostać wyznaczona Komisja Nadzoru Finansowego.