Polskie podatki znów dostały słabą ocenę. „Niestety zasłużenie”

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Poznaliśmy tegoroczne wyniki Międzynarodowego Rankingu Konkurencyjności Podatkowej. Polska zajęła to samo miejsce, co przed rokiem. Autorzy raportu przekonują, że kształt systemu podatkowego jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sile gospodarki. Dobrze zaprojektowany oznacza, że regulacje są proste w stosowaniu, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie zapewniają państwu wystarczające dochody na realizację jego zadań. Z kolei źle skonstruowany system podatkowy generuje koszty dla podatników i administracji skarbowej, a ponadto zniekształca decyzje ekonomiczne i hamuje rozwój gospodarczy.
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