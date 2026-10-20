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Polskie podatki znów dostały słabą ocenę. „Niestety zasłużenie”

Polski system podatkowy jest jednym z najgorzej ocenianych wśród państw OECD. W rankingu Tax Foundation Polska zajęła 32. miejsce na 38 krajów. Słabo wypadło opodatkowanie konsumpcji.

Publikacja: 20.10.2026 06:00

Polskie podatki znów dostały słabą ocenę. „Niestety zasłużenie”

Foto: Adobestock

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Piotr Skwirowski

Poznaliśmy tegoroczne wyniki Międzynarodowego Rankingu Konkurencyjności Podatkowej. Polska zajęła to samo miejsce, co przed rokiem. Autorzy raportu przekonują, że kształt systemu podatkowego jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sile gospodarki. Dobrze zaprojektowany oznacza, że regulacje są proste w stosowaniu, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie zapewniają państwu wystarczające dochody na realizację jego zadań. Z kolei źle skonstruowany system podatkowy generuje koszty dla podatników i administracji skarbowej, a ponadto zniekształca decyzje ekonomiczne i hamuje rozwój gospodarczy.

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