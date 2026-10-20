Polskie podatki znów dostały słabą ocenę. „Niestety zasłużenie”

Poznaliśmy tegoroczne wyniki Międzynarodowego Rankingu Konkurencyjności Podatkowej. Polska zajęła to samo miejsce, co przed rokiem. Autorzy raportu przekonują, że kształt systemu podatkowego jest jednym z najistotniejszych czynników decydujących o sile gospodarki. Dobrze zaprojektowany oznacza, że regulacje są proste w stosowaniu, sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie zapewniają państwu wystarczające dochody na realizację jego zadań. Z kolei źle skonstruowany system podatkowy generuje koszty dla podatników i administracji skarbowej, a ponadto zniekształca decyzje ekonomiczne i hamuje rozwój gospodarczy.