Mediana prognoz z poprzedniej rundy konkursu – zakończonej w pierwszej połowie lipca – zakładała, że średniokwartalnie wskaźnik inflacji CPI będzie kształtował się w okolicach 3 proc. r/r przez kolejny rok (III kw. 2026 r. – II kw. 2027 r.). Już dane za okres lipiec–wrzesień – średnio 3,5 proc. r/r – okazały się wyraźnie gorsze, za sprawą droższych paliw oraz (nie licząc ostatnich dwóch tygodni sierpnia) braku działań osłonowych rządu.

Reklama Reklama

Zbierane w pierwszej połowie października prognozy nie pozostawiają wątpliwości: mediana prognoz na okres IV kw. 2026 – II kw. 2027 r. waha się w przedziale 3,7–3,9 proc. r/r, a więc nieznacznie, ale jednak poza przedziałem celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt). Dopiero w trzecim kwartale zarysowuje się wizja powrotu do szerokiego celu (mediana 3,3 proc.).

Inflacja powyżej celu

– Choć powrót programu CPN obniżył prognozowaną ścieżkę inflacji do końca roku o ok. 0,7 pkt proc., rząd nie może utrzymywać go w nieskończoność. Najprawdopodobniej zakończy go w przyszłym roku, być może już z początkiem 2027 r. – komentuje Kamil Łuczkowski, ekonomista banku Pekao. - W naszej opinii, przez co najmniej najbliższy rok inflacja będzie utrzymywać się powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP – dodaje.

– Jeśli obniżki VAT i akcyzy na paliwa nie zostaną przedłużone po grudniu, to nawet przy założeniu opadających cen ropy (zgodnie z obecną krzywą terminową), inflacja CPI może podskoczyć w styczniu do 5 proc. r/r, ze średnią za pierwszy kwartał rzędu 4,7 proc. r/r. – zauważa Grzegorz Ogonek, ekonomista Erste Bank Polska. – Co więcej, przywrócenie CPN w końcówce br. popycha w górę prognozy inflacji na koniec 2027 r., tworząc efekt niskiej bazy. W efekcie, powrót inflacji poniżej górnej granicy tolerancji wokół celu (3,5 proc.) może opóźnić się do 2028 r. – przewiduje.

Bliżej podwyżki stóp procentowych

Od lipca zmieniła się też retoryka z NBP – zamiast dopuszczanej wówczas przez prezesa Adama Glapińskiego obniżki stóp procentowych – dziś mowa jest już tylko o tym, że uda się uniknąć podwyżek. Zarówno przed kwartałem, jak i teraz, uczestnicy konkursu są dalecy od nakreślenia jednomyślnej ścieżki. O ile jednak w lipcu szala lekko przechylała się w kierunku symbolicznego poluzowania polityki pieniężnej w pierwszej połowie 2027 r., o tyle teraz zmierza w kierunku zacieśnienia. Mediana prognoz analityków to główna stopa NBP 4 proc. na koniec marca i czerwca przyszłego roku, co oznaczałoby jedną podwyżkę o 25 punktów bazowych w pierwszym kwartale. W trzecim kwartale 2027 r. RPP mogłaby jednak znów – zgodnie z medianą prognoz – ściąć stopy o 25 pb. Obozy „będą podwyżki w 2027 r.” oraz „nie będzie podwyżek” są jednak wciąż dość równoliczne. Pewniejszy wydaje się brak podwyżki stóp w listopadzie lub grudniu br. – spodziewa się tego „tylko” niespełna jedna trzecia uczestników.

- Relatywnie niska inflacja bazowa wraz z niską dynamiką wynagrodzeń powinna przekonać RPP do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, nawet jeżeli wiązałoby się to z tolerancją przejściowo ujemnej realnej stopy procentowej – komentuje Piotr Dmitrowski, ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. – Walcząc podwyżkami stóp z inflacją podażową RPP będzie ryzykować zbyt mocnym schłodzeniem koniunktury, zwłaszcza w bieżących globalnych uwarunkowaniach rosnących realnych rentowności obligacji skarbowych, które powodują automatyczne zacieśnienie warunków finansowych – uważa.

Innego zdania są ekonomiści Pekao. – Czekając na wyraźny wzrost inflacji bazowej, RPP ryzykuje spóźnioną reakcję i utrwalenie presji cen – przekonuje Łuczkowski. Do podwyżek może skłonić Radę również sytuacja na rynkach finansowych – zacieśnianie polityki pieniężnej przez główne banki centralne już zwiększa presję na osłabienie złotego. Nawet jeśli w listopadzie większość Rady opowie się jeszcze za utrzymaniem stóp bez zmian, ich podwyżki w kolejnych miesiącach wydają się nieuniknione – mówi ekonomista.

Chłodzenie w sferze realnej

Jeśli chodzi o sferę realną gospodarki, to tu mediana prognoz ekonomistów dla dynamiki PKB przez ostatni kwartał nie zmieniła się w ogóle (dla IV kw. 2026 r. i I kw. 2027 r.) albo tylko symbolicznie (spadek z 3,1 do 3 proc. dla II kw. 2027 r.). Rzuca się natomiast w oczy ewidentnie oczekiwanie, że odczytem 4,1 proc. za drugi kwartał br. najpewniej minęliśmy lokalny szczyt koniunktury. Średnie prognozy sugerują, że w trzecim kwartale polska gospodarka rosła już w lekko wolniejszym tempie, a w kolejnych to tempo będzie dalej hamować, acz nie gwałtownie. W trzecim kwartale 2027 r., zgodnie z medianą prognoz, PKB Polski ma urosnąć realnie o 2,9 proc. r/r, a więc pierwszy raz po 3,5 roku w tempie z dwójką, a nie trójką lub czwórką z przodu. Będzie się to działo przy spowalniającej dynamice inwestycji (z około 10 proc. w ostatnim kwartale br. do 4-5 proc. w II i III kw. 2027 r.) i przyzwoitej, acz nie tak silnej jak w poprzednich dwóch latach, konsumpcji prywatnej. Ta ma rosnąć w tempie około 3 proc. r/r. – Wyższa inflacja ciąży konsumpcji prywatnej przy ograniczonym wzroście zatrudnienia i nominalnej dynamiki wynagrodzeń – wyjaśnia Aleksandra Świątkowska, ekonomistka BOŚ Banku.

– Kumulacja wydatkowania środków unijnych, w tym z KPO, będzie stymulować wysokie tempo wzrostu inwestycji do połowy 2027 r. – dodaje. Jak tłumaczy, w efekcie, pomimo osłabienia dynamiki konsumpcji, wyraźny wzrost w przypadku inwestycji oraz jak na razie utrzymujący się stabilny popyt zewnętrzny poskutkują utrzymaniem dynamiki PKB w okolicach 4 proc. r/r na przełomie roku. – Spadek tej dynamiki w dalszej części 2027 r. wynika z założenia stopniowego wygasania impulsu z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – wskazuje analityczka.