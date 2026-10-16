Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego najnowsze dane statystyczne zmieniły ocenę kondycji polskiej gospodarki.

Które elementy popytu krajowego stały za wyższym odczytem wzrostu PKB.

Jaki jest faktyczny obraz siły konsumpcji prywatnej na tle rosnących wydatków publicznych.

Kiedy analitycy spodziewają się spowolnienia i co będzie jego główną przyczyną.

W minionym tygodniu GUS poinformował, że PKB Polski urósł realnie w 2025 r. o 3,8 proc. r/r, a nie o 3,6 proc., jak dotychczas podawał. Teraz przyszedł czas na rewizję danych kwartalnych. Okazało się, że ta lepsza koniunktura była równomiernie „rozsmarowana” po całym minionym roku – w każdym kwartale ubiegłego roku PKB było wyższe o 0,2 pkt proc. wobec poprzednich danych. Również dane za dwa pierwsze kwartały 2026 r. GUS zrewidował o 0,2 pkt proc. w górę.

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Za lepszymi danymi o PKB w 2025 r. konkretnie stał wyższy popyt krajowy: w zasadzie dla każdego kwartału poprzedniego roku GUS zrewidował w górę dynamiki spożycia publicznego, prywatnego oraz inwestycji (o 0,1-0,7 pkt proc.). Jednocześnie GUS doliczył się też większej ujemnej kontrybucji salda wymiany z zagranicą, przede wszystkim za sprawą silniejszej dynamiki importu.

W pierwszej połowie 2026 r. sytuacja była nieco bardziej skomplikowana, bo w pierwszym kwartale rewizja w górę wynika przede wszystkim z lepszych danych o eksporcie (acz spożycie publiczne i dynamika nakładów na środki trwałe też okazała się wyższa). W drugim jednak znów rewizja to efekt lepszych danych o popycie krajowym, szczególnie z sektora publicznego.

Co stoi za wyższym PKB?

Przeszacowania danych o PKB nawet ponad rok wstecz są standardową procedurą Głównego Urzędu Statystycznego. Jak wyjaśnia urząd, statystyki zostały zrewidowane z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego 2025 r. dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora. Z kolei rewizja danych za pierwsze półrocze 2026 r. wynikała nie tylko z wykorzystania bardziej aktualnych danych źródłowych, ale też ze względu na tzw. efekt przeniesienia. Chodzi o to, że rozpęd gospodarki z poprzedniego roku rzutuje też na tegoroczne statystyki.

Co wynika ze zrewidowanych danych? Po pierwsze, dużo lepsze dane w każdym kolejnym kwartale 2025 i 2026 r. o spożyciu publicznym (co można łączyć choćby z wydatkami na obronność) oraz inwestycjach (co byłoby spójne m.in. z danymi o wykorzystaniu środków z UE). Po drugie, wyraźniejszy niż dotychczas wynikało z danych spadek dynamiki konsumpcji prywatnej: z 4,9 proc. r/r w ostatnim kwartale 2025 r. do 2,8 proc. w drugim kwartale br. W końcu po trzecie: że w cyklu obecnego ożywienia – gdy na razie przez dziewięć kolejnych kwartałów (od drugiego 2024 r. do drugiego 2026 r. włącznie) widzieliśmy dynamikę PKB na poziomie 3 proc. i więcej – aż w trzech kwartałach (a nie jak dotychczas wynikało w danych – tylko w jednym) gospodarka rosła wręcz w tempie z czwórką na początku. Działo się tak nie tylko w czwartym kwartale 2025 r. (nowe dane mówią o 4,3 proc. r/r), ale też trzecim ub.r. (4 proc.) i drugim br. (4,1 proc.).

„Główny wniosek? Trzeba było nie obniżać prognoz po wybuchu wojny w Iranie” – skomentowali nowe dane ekonomiści banku Pekao.

Co zrewidowane dane oznaczają dla przyszłości?

Zrewidowane w górę o 0,2 pkt proc. dane o realnym wzroście PKB w pierwszym i drugim kwartale 2026 r. dają oczywiście nadzieję, że i w całym roku polska gospodarka rosła szybciej od aktualnych prognoz, które dotychczas oscylowały w okolicach 3,5 proc. r/r.

Zgodnie z szacunkami ekonomistów, powoli jednak będziemy schodzić z takich dynamik wzrostu. Średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wskazuje, że w połowie 2027 r. (drugim, trzecim kwartale) tempo wzrostu PKB może przyhamować do okolic 3 proc. r/r, przy przyzwoitej konsumpcji – rosnącej w tempie około 3 proc. r/r – oraz spowalniającej dynamice inwestycji. – Kumulacja wydatkowania środków unijnych, w tym z KPO, będzie stymulować wysokie tempo wzrostu inwestycji do połowy 2027 r. Spadek tej dynamiki w dalszej części 2027 r. wynika z założenia stopniowego wygasania impulsu z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – wyjaśnia Aleksandra Świątkowska, ekonomistka BOŚ Banku. Jak zaznacza, ryzykiem dla prognoz gospodarczych pozostaje dłuższy okres wysokich cen surowców, co silniej obniżałoby konsumpcję, a w konsekwencji pogarszało także nastroje firm.