Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), który z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zapowiada kierunek zmian cen towarów i usług, wzrósł w październiku do 89,1 pkt z 87,7 pkt miesiąc wcześniej – wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak wskazują ekonomiści BIEC, presja inflacyjna sukcesywnie nasila się już od trzech miesięcy.

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Ich zdaniem, największy wpływ na wzrost wskaźnika WPI miał znaczący skok indeksu cen surowców publikowanego przez IMF. Tylko we wrześniu wzrósł on o ponad 8 proc., zaś w porównaniu do sytuacji sprzed roku o blisko 33 proc.

Wyższe ceny surowców, drożeje także żywność

„Zdrożały przede wszystkim surowce energetyczne, w tym ropa naftowa (wzrost o 16 proc. w skali miesiąca i blisko 52 proc. w skali roku); wyższe ceny osiągnęły również surowce szlachetne. W ostatnim czasie przyspieszeniu uległo również tempo wzrostu cen surowców żywnościowych, głównie za sprawą drożejących zbóż, olejów oraz cukru. Indeks cen FAO wzrósł w ostatnim miesiącu o 1,5 proc., zaś w ciągu ostatniego roku o blisko 6 proc.” – napisali ekonomiści BIEC.

Wskazali, że widoczne od miesięcy zawirowania związane z cenami surowców powodują znaczne wahania oczekiwań inflacyjnych „zarówno wśród konsumentów, jak i menedżerów firm kształtujących politykę cenową na oferowane przez siebie wyroby”.

„W przypadku konsumentów w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o blisko 1 punkt procentowy przewaga odsetka menedżerów planujących podwyżki cen nad odsetkiem firm planujących ich obniżenie. Obecnie przewaga ta sięga 9 punktów proc. wobec około 2 przed rokiem. Na planowane podwyżki najczęściej wskazują przedstawiciele przemysłu rafineryjnego oraz producenci żywności” – czytamy w raporcie.

Dodano w nim, że wzrosły oczekiwania inflacyjne polskich konsumentów.

„We wrześniowych badaniach wzrósł w stosunku do poprzedniego miesiąca odsetek respondentów spodziewających się przyspieszonego w stosunku do obecnego tempa wzrostu cen (wzrost o 3 punkty procentowe); o tę samą wartość zmniejszył się odsetek konsumentów oczekujących w najbliższym czasie wolniejszego tempa wzrostu cen niż dotychczasowe” – czytamy w raporcie BIEC.