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Grzechy popełniali politycy wszystkich opcji

Pod względem zadłużenia Polska pędzi na zderzenie ze ścianą, deficyt ma być największy w UE. Opozycja wini rząd, rząd – geopolitykę. Ale naprawdę finanse państwa zaczęły się psuć już lata temu.

Publikacja: 13.10.2026 06:00

W 2028 r., państwowy dług publiczny przekroczy ustawowy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB – prognozuj

W 2028 r., państwowy dług publiczny przekroczy ustawowy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB – prognozuje rząd w projekcie budżetu państwa na przyszły rok.

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

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Anna Cieślak--Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak przez lata narastał tzw. deficyt sekularny i które rządy ponoszą za niego odpowiedzialność.
  • Z czego wynika struktura wydatków publicznych i dlaczego niemal 90 proc. z nich to pozycje sztywne.
  • Jak budżet państwa stał się narzędziem politycznym i dlaczego konsolidacja finansów jest największym wyzwaniem na lata.
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