We wrześniu Polacy kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 7,9 mld zł. To nieco mniej niż 8,2 mld zł w sierpniu, ale od początku roku Polacy wydali na obligacje 65 mld zł. Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje roczne, prawie 40 proc. udziału w strukturze sprzedaży, za kolejne 20 proc. odpowiadały trzylatki. Czy to nie mówi trochę o naszych czasach, gdy naprawdę trudno planować coś na dalej niż 2-3 lata?

Rzeczywiście Polacy, jeśli już chcą oszczędzać, to w obligacjach. To pokazuje, że w tej chwili obywatele chcą oszczędności, ale nie chcą zamrażać pieniędzy na długi okres, bo faktycznie nie wiedzą, czy nie będą one za chwilę potrzebne. Skłonność Polaków do oszczędzania rośnie z miesiąca na miesiąc, choć realna stopa wynagrodzenia, ten realny wzrost po odjęciu inflacji, nie jest w tej chwili za wielki. Więc ta skłonność do oszczędzania, gdyby się utrzymały takie dynamiki wynagrodzeń i inflacji, będzie nam jednak słabła. I też z drugiej strony widzimy rekordowe sprzedaże obligacji – bo też jest rekordowe zapotrzebowanie. Gdy sięgniemy po sprawozdanie Ministerstwa Finansów, ile procent długu już zrealizowano w tym roku, to widać, że w sierpniu dochodziliśmy do 90 proc., więc prawdopodobnie przekroczymy plan, który wynikał z ustawy budżetowej. Ogromne zainteresowanie obligacjami widać na całym świecie. Francuskie obligacje mają historyczne rentowności. Inwestorzy chcą kupować te obligacje, dochodzimy jednak do momentu, w którym może się okazać, że te rentowności będą zagrażały rynkowi kapitałowemu. W sensie, że dużo więcej inwestor zarobi w bardzo bezpiecznym instrumencie, jakim jest obligacja, niż będzie się wystawiał na ryzyko zmiany kursu akcji.

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Czy dzisiejszy popyt na obligacje wpływa na rynek akcji? I czy to też nie jest jednak papierkiem lakmusowym naszego zaufania do przyszłości i do stabilności naszych czasów, że ludzie jednak wolą mniejsze zarobki, ale pewniejsze?

Nie. Obywatele wolą kupić i przypomnieć sobie za rok o obligacjach, nie mają czasu ani wiedzy, żeby analizować ceny spółek giełdowych. Jednak w przypadku inwestorów to jest tylko i wyłącznie zimna kalkulacja tego, w jaki sposób będzie się kształtowała cena akcji firmy X w stosunku do tego, ile możemy zarobić na obligacji i ryzyka związanego z wahaniem cen.

Mówił pan, że popyt na obligacje kwitnie na całym świecie. Jak wygląda rynek obligacji w Stanach Zjednoczonych?

Na cały rynek kapitałowy w Stanach bardzo mocno wpływa amerykański rynek szeroko rozumianego AI i big techów. Jednocześnie Stany Zjednoczone bardzo mocno się zapożyczają. Stąd też rosnące rentowności amerykańskich obligacji, które są papierkiem lakmusowym. Można powiedzieć, że USA zapożyczają się w głównej mierze właśnie na spółki big techowe i AI, więc ten rynek tam jest dosyć mocno w tej chwili nasycony. Jednak fakt, że w innych sektorach gospodarki dzieje się źle, to skłania do bardzo uważnego przyglądania się temu, co się dzieje z rynkiem big techów, bo możemy być świadkami rozwoju bańki spekulacyjnej amerykańskich spółek sektora technologicznego.

A z czego wynika historyczna rentowność obligacji francuskich?

Mamy rekordy rentowności, dobijamy do 5 proc. Takiego wyniku francuskie obligacje jeszcze nie widziały, przewyższyły już rentowności hiszpańskie czy włoskie, czyli krajów, które zwykle uznawaliśmy za te, które generowały kłopoty w strefie euro. Powiększa nam się też mocno spread do niemieckich dziesięciolatek, które są naszym benchmarkiem, jak wyglądają rentowności i zaufanie inwestorów do długu. Widzimy, że Francuzi mają ogromny problem, a jeśli do tego dołożymy to, że nie mają własnej waluty, własnego banku centralnego, to nie są w stanie reagować w żaden sposób na wzrosty tych rentowności, bo przypomnijmy, że rentowności tych najbardziej popularnych dziesięciolatek, są wynikiem tego, w jaki sposób kształtują się stopy procentowe dziś i jakie są oczekiwania do przyszłych stóp, jak wygląda kurs walutowy i ryzyko, które wyceniają inwestorzy. To ryzyko jest tam dosyć wysoko wyceniane.

Dlaczego rynek wycenia wysoko to ryzyko?

Rynek uznaje, że Francuzi będą mieli problem z deficytem, ciągle mają ten problem, choć, przynajmniej w założeniu inwestorów, nie powinni mieć problemu, jako tak silna gospodarka. Nie wypełnili żadnego ze swoich założeń redukcji deficytu. A zejście z tego deficytu, gdyby nawet Francuzi chcieli schodzić, a to nie jest wcale takie oczywiste, jest ogromnym kosztem dla społeczeństwa. Francuzi mają prognozowany wzrost na poziomie jednego procenta przy pięcioprocentowym deficycie.

Czego się tak naprawdę boją inwestorzy, jeśli chodzi o podwyższanie ryzyka we Francji? Czy boją też wyższego ryzyka politycznego, bo nadchodzące wybory może wygrać skrajna prawica, problemów gospodarczych, czy po prostu wysokiej inflacji?

Inwestorzy wyceniają absolutnie wszystko. Zarówno sytuację polityczną we Francji, niestabilność tego rządu, przyszłoroczne wybory prezydenckie i rzeczywiście wysunięcie się tego na czoło prawego skrzydła, jak i zapowiedzianą potężną redukcję tego deficytu.

Ta sytuacja jest mocno powiązana z gospodarką strefy euro i kryzysem energetycznym. W krótkim terminie wykresy rentowności idą krok w krok z cenami ropy naftowej. Ta korelacja w tej chwili jest na poziomie bliska jedności.. Widzimy więc, że jest kilka czynników ryzyka, które powodują, że Francuzi wypadają bardzo słabo na tle Europy i na tle niemieckich obligacji. Wypadają tak samo źle jak obligacje amerykańskie, w rozumieniu źle podwyższonych rentowności i kosztów obsługi długu. Przy czym Amerykanie jednak grają na kodach, bo są emitentem waluty, która pozwala im bronić ich gospodarki przed różnego rodzaju szokami.

Skoro 5 proc. rentowności dziesięciolatek francuskich jest niepokojące dla rynku, to jak pan skomentuje 5,35 proc. dla polskich obligacji dziesięcioletnich?

To jest też wynik chociażby tego, że mamy własne stopy procentowe, własny bank centralny i te stopy procentowe są wysokie w stosunku do tego, co ma Europejski Bank Centralny. Czyli mamy 3,75 proc. i w tej dziesięcioletniej rentowności jest uwzględnione ryzyko podwyżek. Rynek oczekuje, że w niedalekiej przyszłości stopy procentowe w Polsce wzrosną. Do tego dochodzi znowu ta korelacja z rynkiem ropy naftowej oraz ryzyko walutowo-kursowe, czyli postrzeganie polskiego złotego. Nie pomaga też reputacyjnie konflikt polityczny na linii premier – prezydent i potencjalne przepychanki z zarządem Narodowego Banku Polskiego. To nie pomaga w wycenianiu ryzyka dla rentowności obligacji w Polsce.

Przedstawił pan, że w kluczowych miejscach wycen naszych obligacji mamy albo konflikt albo delikatną sytuację. Inflacja we wrześniu wzrosła do 4 proc. w relacji rocznej z 3,4 proc. w sierpniu. Mamy też rosnący dług publiczny, który przekroczył 61 proc. PKB, mamy konflikt prezydenta z premierem.

W tym równaniu jest dużo zmiennych, ale czynnikiem, na który my musimy patrzeć, jest tylko i wyłącznie inflacja. I na to też patrzy Narodowy Bank Polski. Bo gdybyśmy założyli sobie idealną sytuację, że chcemy obniżyć rentowności, to wystarczyłoby, że Narodowy Bank Polski obniży stopy procentowe. Nie zrobi tego, bo mamy inflację, na którą paradoksalnie te stopy procentowe nie zadziałają, bo ona jest wywołana całkowicie przez jeden czynnik zewnętrzny. I tak samo jest w przypadku Francuzów. Bo o ile Europejski Bank Centralny wprowadził taki instrument, który może kierować do konkretnego państwa i skupować ich obligacje, to Francuzi mają problem, bo nie spełniają warunków wejścia do tego instrumentu, bo musieliby nie być w procedurze nadmiernego deficytu, a są, tak samo jak i Polska. Mamy nominalnie najwyższy deficyt w historii, 107 miliardów wynosi koszt obsługi długu, ale choć te kwoty robią wrażenie, to nie jest budżet obywatela ani firmy. Ostatnia rewizja danych o PKB za 2025 rok pokazuje, że ten deficyt będzie napędzał nam wzrost. Kto dostaje te pieniądze? Obywatele w ramach transferów społecznych, firmy, które działają w ramach zamówień publicznych. Słabnie konsumpcja, która jest ciągle motorem napędowym polskiego wzrostu, ale zaczęliśmy bardziej oszczędzać. Dlatego dziś rządy w Europie i w Stanach chcą pożyczać, a obywatele i instytucje chcą brać ten dług. A odsetki, które płaci państwo do tych rentowności, trafiają do instytucji i obywateli, którzy te pieniądze pożyczyli państwu. Więc de facto mamy obieg zamknięty. Problemem byłoby to, gdyby nasz dług wypływał za granicę.

Nie widzi pan problemu z długiem publicznym?

Nasz dług, mimo tego, że dobija do granicy 54 proc. PKB, albo 61 proc. zależy od definicji. Dług rozumiany przez Komisję Europejską jest dużo szerszy, obejmuje te wszystkie fundusze, które za czasów premiera Morawieckiego były wyciągane z budżetu, fundusze covidowe, sprawiedliwości i tak dalej. To zmniejszało tę relację długu do PKB według definicji krajowej. Jednak nie ma żadnych dowodów, że 60 proc. jest złe, a 80proc. jest już bardzo złe, a 100 proc. może być "turbo złe". Mam pewnie niepopularną opinię na ten temat. Uważam, że nie ma takiego czynnika, który by pokazywał, że to 60 proc. jest dobrym poziomem. Wydaje się, że taką miały relację długu do PKB państwa, które wchodziły do Unii Walutowej w momencie jej zawiązywania. Jednak w ciągu 20 lat cały dynamizm tego rynku się absolutnie zmienił i nie ma żadnej refleksji na temat tego, czy to 60 proc. nadal jest wskazane. Spójrzmy na Francję, która w przyszłym roku dojdzie do 121 proc. długu do PKB. Nie wiadomo, jakipoziom jest zdrowy. Nie ma możliwości, żeby to było zero zadłużenia, bo państwo nie jest w stanie się samo finansować, więc zawsze będzie zaciągało zadłużenie.

Wspomniał pan o Unii Walutowej, czy Polsce teraz opłacałoby się wejść do do strefy euro?

Absolutnie nie. Kłopoty Francji pokazują, że posiadanie własnej waluty, własnego banku centralnego, który jest w stanie prowadzić samodzielną politykę pieniężną, jest dziś ważne. Proszę zwrócić uwagę, że agencje ratingowe nie wiedzą dziś, jak się mają ustawić. Polska ma perspektywę negatywną, bo mamy ogromny deficyt, przekraczający standardy wyznaczone przez Unię Europejską. Ale jednocześnie agencje widzą, jak duże rezerwy ma Narodowy Bank Polski, jak duży jest wzrost. Normalnie powinniśmy dostać mniejszy rating, a go nie dostajemy. Moody's obniżył nam rating i dał perspektywę stabilną, ale on tę ocenę obniżył z najwyższego poziomu, dlatego to nie wywołało żadnej reakcji, ani na rentownościach, ani na rynku walutowym.