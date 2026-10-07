Prezes NBP Adam Glapiński
Decyzja RPP była spodziewana: innej nie oczekiwał żaden z 20 ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” ekonomistów i zespołów analitycznych. Również notowania rynkowe nie wyceniały podwyżki.
Stopy procentowe w Polsce są utrzymywane bez zmian od marca 2026 r., gdy RPP zaordynowała ostatnią obniżkę, o 25 punktów bazowych, do 3,75 proc. dla stawki referencyjnej NBP.
Rada zdecydowała się na utrzymanie stóp bez zmian mimo wyraźnego wzrostu inflacji we wrześniu. Według szybkiego szacunku GUS urosła ona do 4 proc. r/r z 3,4 proc. w sierpniu, pierwszy raz od czerwca 2025 r. uciekając poza pasmo wahań wokół celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.). Co więcej: jej perspektywy nie są szczególnie optymistyczne. Przykładowo: ekonomiści banku Pekao czy Credit Agricole BP przewidują, że do końca 2027 r. poniżej 3,5 proc. – czyli górnej granicy odchyleń od celu NBP – inflacja spadnie tylko w pojedynczych miesiącach, gdy będą sprzyjały jej efekty bazy.
Przewidywania są oczywiście owiane dużą dozą niepewności związanej m.in. z rozwojem sytuacji na rynku surowców energetycznych i paliw, działaniami osłonowymi rządu czy poziomem taryf energetycznych i gazowych w 2027 r. Niemniej, jeśli się potwierdzą, to nie pokazują, aby inflacja w horyzoncie ponad jednego roku miała istotnie spadać. Taki obraz sytuacji zarysowany w listopadowej projekcji inflacyjnej NBP mógłby dać podczas posiedzenia za miesiąc asumpt do wzmożonej dyskusji o zacieśnieniu polityki pieniężnej.
Jednocześnie, zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, powrót programu CPN do końca 2026 r. będzie obniżał wskaźnik inflacji o około 0,7 pkt proc. To daje Radzie więcej czasu do namysłu, i zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp już w listopadzie. Czy jednak całkowicie wymazuje to ryzyko czy tylko przesuwa je w czasie na początek 2027 r.? Między innymi tych sygnałów ekonomiści będą poszukiwać w komunikacji prezesa NBP i przewodniczącego RPP prof. Adama Glapińskiego podczas jego czwartkowej konferencji (start o godz. 15.00).
Rynek kontraktów terminowych oczekuje, że za rok stopy procentowe w Polsce będą wyższe o około 100 punktów bazowych. Z drugiej strony, prognozy ekonomistów są łaskawsze: część ośrodków analitycznych przewiduje jedną-trzy podwyżki (np. Credit Agricole, ING Bank Śląski, Pekao), ale sporo wciąż utrzymuje bazowy scenariusz, w którym RPP wytrzyma presję i przejdzie przez najbliższe kwartały bez zmiany poziomu stóp.
Każda strona ma swoje argumenty. Za podwyżkami stóp przemawiają m.in. ruchy w górę ze strony innych banków centralnych (m.in. Fed, EBC), co osłabia złotego. Do tego dochodzi oczywiście trajektoria inflacji oraz obawy o rozlewanie się wpływu wzrostu cen paliw, gazu i energii na kolejne kategorie. Mówił o tym sam Glapiński pod koniec września, podczas prezentacji najnowszej książki. – W całej Europie atmosfera inflacyjna się rozprzestrzenia. To, co dzieje się w cieśninie Ormuz, to szok podażowy, ale to przenosi się na wszystkie inne dziedziny. Europejski Bank Centralny i Fed podnoszą stopy. Zaraża się tą inflacją cała gospodarka. My nie jesteśmy odizolowani od tego – przekonywał.
Z drugiej strony, przynajmniej na razie dane inflacyjne – w tym pierwsze szacunki za wrzesień – sugerują, że szok energetyczny nie rozlewa się gwałtownie po cenach konsumenckich, a jego skutki są skumulowane raczej w dziedzinach najmocniej uzależnionych od cen paliw, np. w turystyce. Acz warto zauważyć, że na poziomie producentów ceny już wyraźnie rosną – o 4,2 proc. r/r w sierpniu, zapewne o ponad 5 proc. r/r we wrześniu.
Spirali inflacyjnej nie będzie też napędzać tak mocno jak w 2021-2022 r. sytuacja na rynku pracy: popyt na pracę jest dużo niższy, podobnie dynamika wynagrodzeń (stabilizująca się w okolicach 6 proc. r/r). A dodajmy, że w 2027 r. płaca minimalna urośnie „tylko” o 3 proc.
Od tego, jak członkowie RPP będą ważyć te ryzyka dla inflacji oraz – co za tym idzie – jej trajektorię i czas pozostawania poza przedziałem celu NBP albo w górnych jego rejestrach, będą zależeć kolejne ruchy Rady. Stąd właśnie tak duże oczekiwanie na czwartkową konferencję prezesa Glapińskiego oraz wypowiedzi innych członków Rady w kolejnych dniach. We wrześniu podwyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach nie wykluczali Wiesław Janczyk i Ludwik Kotecki, ale już Ireneusz Dąbrowski i Marcin Zarzecki brzmieli bardziej gołębio, opowiadając się przeciw „przezornościowej” podwyżce.
Ewentualna podwyżka stóp procentowych byłaby oczywiście bolesna dla kredytobiorców (o ile oprocentowanie ich kredytu jest zmienne). Przykładowo, WIBOR 3M wyższy o 75 punktów bazowych oznaczałby ratę kredytu na 400 tys. zł na 25 lat zaciągniętego w styczniu 2018 r. wyższą o ponad 130 zł.
Jak zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomatu, gdyby stopy procentowe wzrosły, to miałoby to też znaczący wpływ na dostępność kredytów hipotecznych. – Rodzina z jednym dzieckiem i dochodem 12 tys. zł netto może obecnie liczyć na kredyt w wysokości ok. 837 tys. zł. Każda podwyżka o 0,25 pkt proc. powodowałaby spadek tej kwoty o nieco ponad 20 tys. zł. Gdyby stopy wzrosły aż o 0,75 pkt proc., to ta dostępna kwota spadłaby do ok. 773 tys. zł, a więc o ok. 64 tys. zł – wylicza.
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