Główny Urząd Statystyczny podniósł szacunek wzrostu gospodarczego za 2025 rok. Zgodnie z nowymi danymi Produkt Krajowy Brutto wzrósł realnie o 3,8 proc. r/r, czyli o 0,2 pkt. proc. mocniej, niż podawano w kwietniu.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Czy zryw inwestycyjny przetrwa koniec grantów z KPO? Rok 2026 miał być w końcu rokiem inwestycji – i jest. Choć to w dużej mierze efekt kumulacji środków unijnych, w tym KPO, to ekonomiści dostrzegają...

Jak wyjaśnia GUS, korekta wynika z uwzględnienia pełniejszych danych rocznych za 2025 rok – w tym wyników finansowych firm, obrotów w handlu zagranicznym oraz sprawozdań sektora finansów publicznych, przygotowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej.

Urząd zastrzegł jednocześnie, że zgodnie z przyjętą metodologią ostateczny szacunek PKB za 2025 rok poznamy w kwietniu 2027 roku.