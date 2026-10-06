Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu RPP o zmianie stóp nie powinno być mowy. Wszyscy ekonomiści ankietowani przez „Parkiet” oczekują, że RPP utrzyma je na aktualnym poziomie (3,75 proc. dla stopy referencyjnej). Decyzja zapadnie w środę po południu. Z dużo większą niepewnością niż na samą decyzję, analitycy czekają na czwartkową konferencję prezesa NBP i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej prof. Adama Glapińskiego. Rzuci ona więcej światła na to, jak RPP zapatruje się na aktualną sytuację inflacyjną i jej perspektywy.

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Pod koniec września – jeszcze przed powrotem CPN – Glapiński podczas jednego z wystąpień publicznych mówił o „nastroju zimowym, takim jastrzębim”. Kilkakrotnie wspominał o „zarażaniu się” poszczególnych gospodarek surowcowym impulsem inflacyjnym, co skutkowało podwyżkami stóp m.in. w USA i strefie euro. Podkreślał, że Polska nie jest od tego odizolowana. Przekonywał, że rolą RPP jest niedopuszczenie do utrwalenia się inflacji na poziomie ponad celem NBP (tj. ponad 3,5 proc. r/r).

Tymczasem inflacja w Polsce wyraźnie wzrosła: we wrześniu wyniosła 4 proc. r/r, wobec 3,4 proc. w sierpniu. Pierwszy raz od czerwca 2025 r. wyszła poza przedział celu NBP. Co ważniejsze, perspektywy na kolejne miesiące też nie wyglądały pozytywnie. Do drogiego paliwa z czasem jako „akcelerator” inflacji będzie dołączać żywność. Inflacja producencka – czyli na poziomie fabryk – już jest najwyższa od trzech lat, w sierpniu przekroczyła 4 proc. r/r. Pierwsze szacunki wskazują też, że o około 10 proc. mogłyby wzrosnąć ceny sprzedaży prądu i gazu na rachunkach od początku 2027 r., acz o „odpowiedzialności grup energetycznych” mówi minister energii Miłosz Motyka.

Jeśli dodamy do tego podwyżki stóp przez EBC i Fed, to ukazują się oczom okoliczności, w których ryzyko zacieśnienia również ze strony polskiego banku centralnego rosło. Zresztą mówił o tym członek RPP Ludwik Kotecki w TOK FM. Przekonywał, że jeśli listopadowa projekcja NBP pokaże utrwalenie inflacji na poziomie powyżej 4 proc., to Rada będzie musiała zareagować. Kotecki mówił o przynajmniej dwóch podwyżkach o 25 pb.

Nową dynamikę wydarzeniom nadał jednak powrót programu CPN – na razie do końca roku. Można szacować, że zdejmie on ze wskaźnika inflacji około 0,6-0,8 pkt. proc. Roczna dynamika cen powinna do końca roku utrzymać się poniżej 4 proc. r/r.

– Wprowadzenie programu CPN zmniejszyło ryzyko kontynuacji wzrostowego trendu inflacji, a tym samym bezpośrednią presję na RPP, by podwyższać stopy procentowe NBP – komentuje Daniel Piekarek, główny ekonomista Banku BPS.

Czwartkowe wyjaśnienia prezesa NBP, a także wypowiedzi członków RPP w kolejnych dniach, wiele wyjaśnią. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że przywracając program CPN prezydent Nawrocki z premierem Tuskiem „załatwili” Radzie Polityki Pieniężnej więcej czasu na analizę sytuacji inflacyjnej, a Polakom przynajmniej dwa miesiące nieco niższych stóp procentowych. Każdy wzrost oprocentowania w skali 25 punktów bazowych to ponad 40 zł więcej na racie modelowego kredytu na 400 tys. zł na 25 lat, zaciągniętego w styczniu 2018 r.

Nie jest jednocześnie powiedziane, że podwyżek stóp procentowych w ogóle nie będzie. Ekonomiści ING Banku Śląskiego mimo korzystniejszych krótkoterminowych perspektyw inflacji spodziewają się prewencyjnego ruchu w górę w pierwszym kwartale 2027 r. w celu zapobieżenia utrwaleniu się inflacji na podwyższonym poziomie.

Powrót do standardowych stawek VAT i akcyzy popchnąłby wskaźnik inflacji do góry. Gdyby do tego doszło w styczniu 2027 r., nie można wykluczać odczytów inflacji w okolicach 5 proc. To dlatego tak ważna będzie czwartkowa konferencja prezesa Glapińskiego: pokaże, jak restart programu CPN rzutuje na optykę RPP.

Ścięta obecnie przez CPN górka inflacyjna może pojawić się w prognozach inflacji w kolejnych kwartałach. Obecna prognoza ekonomistów Credit Agricole zakłada, że do końca 2027 r. tylko w pojedynczych miesiącach inflacja w Polsce zejdzie poniżej 3,5 proc. r/r.

– CPN w większym stopniu wzmacnia mój bazowy scenariusz stabilnych stóp, niż jedynie odsuwa podwyżkę w czasie – ocenia Piekarek z BPS. – Za takim scenariuszem przemawiają również oczekiwany słabszy wzrost PKB w 2027 r., hamująca dynamika wynagrodzeń i niewielka podwyżka płacy minimalnej (3 proc.), zaś głównym ryzykiem pozostaje geopolityka. Trwały wzrost cen paliw pogorszyłby perspektywy inflacji i mógłby przywrócić dyskusję o podwyżkach – mówi.

Ale już ekonomiści Pekao są innego zdania. W swoim komentarzu uważają, że powrót CPN nie odwołuje podwyżek stóp. „Cięcia podatków pośrednich rozsmarowują szok w czasie, ale nie likwidują go, zaś z punktu widzenia ewentualnych efektów drugiej rundy stawki brutto nie mają większego znaczenia” – piszą.

Na razie rynek kontraktów terminowych ocenia, że za rok główna stopa w Polsce będzie wyższa o 100 punktów bazowych.