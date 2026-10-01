„Na koniec 2025 roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wzrosły o 6 proc. do 1 509,8 mld zł. Składały się na nie zobowiązania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w wysokości 1 310,3 mld zł oraz z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości 199,5 mld zł” – poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski w komunikacie.

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NBP podał, że struktura geograficzna inwestorów bezpośrednich wskazuje na „istotny udział inwestycji z krajów, w których są zarejestrowane podmioty specjalnego przeznaczenia”. Chodzi o kraje takie jak Holandia (284,4 mld zł) i Luksemburg (167,1 mld zł). Bank centralny wskazał także na dużą wartość inwestycji z krajów takich jak Niemcy (256,3 mld zł) oraz Francja (108,1 mld zł), które – wg NBP – inwestują w Polsce bez pośredników.

Branża przetwórcza przyciąga najwięcej kapitału. Inwestorzy wypłacili 71,3 mld zł dywidend

Wg banku centralnego, największe kwoty zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, analogicznie jak w poprzednim roku, przypadały na podmioty z obszaru przetwórstwa przemysłowego (415,3 mld zł), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (231,9 mld zł), handlu hurtowego i detalicznego (192,6 mld zł) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (165,9 mld zł).

„W 2025 roku napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 65,5 mld zł (wzrost o 2,6 proc. w stosunku do 2024 r.). Złożyły się na to: reinwestycje zysków w wysokości 69,4 mld zł, napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych w kwocie 16,3 mld zł oraz odpływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych w wysokości 20,2 mld zł” – poinformował NBP.

Bank podał także, że dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2025 roku wzrosły o 13 proc. do 154,7 mld zł.

„Wypłacone dywidendy wyniosły 71,3 mld zł, reinwestowane zyski 69,4 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) zamknęły się w kwocie 14 mld zł” – czytamy w komunikacie NBP.