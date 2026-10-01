Nową wizję funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju zaprezentował w czwartek Mikołaj Raczyński, który objął stanowisko prezesa agencji w połowie września.

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– Nigdy wcześniej rola PFR nie była tak ważna, jak dziś. Sytuacja geopolityczna i sposób myślenia o bezpieczeństwie szybko się zmieniają. Do centrum debaty gospodarczej wróciła kwestia suwerenności: gospodarczej, energetycznej, technologicznej i kapitałowej – powiedział.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Jest nowy prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Rada Nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju powołała w poniedziałek Mikołaja Raczyńskiego na prezesa zarządu ze skutkiem od wtorku, 15 września. Nast...

O czym mówi nowa strategia PFR?

Szef PFR wskazał też cztery główne filary, wokół których będzie ogniskować się działalność PFR. Priorytetem ma być dalszy rozwój inwestycji.

Fundusz w dalszym ciągu chce mocno stawiać na inwestycje bezpośrednie, w tym infrastrukturalne. Jako przykład Raczyński wskazał budowę kluczowego terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Gdańsku oraz zaangażowanie w producenta taboru Pesa.

Drugą nogą działalności PFR planuje mocniej zaangażować się we wspieranie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

– To trend, który obserwujemy, systematycznie rośnie od lat. Coraz więcej polskich firm rozgląda się za nowymi rynkami zbytu czy możliwością ekspansji kapitałowej. W tym kierunku będziemy rozwijać inicjatywę Team Poland – zapowiedział Raczyński.

PFR wzmocni rynek kapitałowy

Zarząd PFR podkreśla też konieczność pobudzenia rynku kapitałowego. Inicjatywa ma skupiać się wokół programu Innovate Poland.

– Musimy zmobilizować dodatkowe środki. W najbliższych tygodniach czy miesiącach ogłosimy, jakie kolejne instytucje dołączą do tej inicjatywy. Rozwój prywatnego rynku kapitałowego jest niezbędny, by polskie firmy mogły być globalnymi czempionami – wskazał szef PFR.

Czwarty punkt nowej strategii spółki ma dotyczyć inicjatywy Accelerate Poland.

– Zanim firma pozyska kapitał, musi przejść szereg etapów rozwojowych. Program Accelerate Poland ma pomóc skalować polskie firmy na wczesnym etapie ich rozwoju – wyjaśnił Raczyński.

Strategia PFR zgodna z kierunkiem rozwoju Polski

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceprezes spółki Mariusz Jaszczyk podkreślił, że nowa strategia wyszła z inicjatywy PFR, ale została skonsultowana na poziomie rządowym z ministrem gospodarki, Andrzejem Domańskim.

– Kierunek i punkty priorytetowe wyszły od nas i zostały z aprobatą przyjęte przez ministra Domańskiego. To, co planujemy zrobić w PFR, wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju gospodarczego Polski – powiedział Jaszczyk.

Jak zapowiedział zarząd, spółka ma też wspierać projekty dual-use związane z obronnościąi bezpieczeństwem Polski.

Polski Fundusz Rozwoju, jako państwowa grupa finansowa i doradcza, ma na celu wspierać rozwój polskiej gospodarki, przedsiębiorstw oraz samorządów. Finansuje duże projekty infrastrukturalne i innowacyjne oraz wspiera rozwój polskich firm, w tym ich ekspansję zagraniczną.