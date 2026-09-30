Naszym zadaniem nie jest wytykanie błędów, ale ostrzeganie

Na opinię Rady Fiskalnej do projektu przyszłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów odpowiedziało błyskawicznym, za to negatywnym komentarzem. To już otwarty spór?

Trudno mi się do tego odnieść. Ten komentarz MF stawia bardzo ostre diagnozy i oceny, ale nie jest podpisany, nie jest też poparty żadnymi analizami czy uzasadnieniem. To raczej komunikat prasowy, a nie oficjalny dokument Ministerstwa Finansów.