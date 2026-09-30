Naszym zadaniem nie jest wytykanie błędów, ale ostrzeganie

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– Budżet na 2027 r. jest skonstruowany tak, jakby jutra nie było. Nie ma w nim absolutnie żadnego buforu bezpieczeństwa – mówi Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.

Publikacja: 30.09.2026 06:00

Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.

Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.

Foto: Ewa Rykowska/materiały prasowe

Anna Cieślak--Wróblewska

Na opinię Rady Fiskalnej do projektu przyszłorocznego budżetu Ministerstwo Finansów odpowiedziało błyskawicznym, za to negatywnym komentarzem. To już otwarty spór?

Trudno mi się do tego odnieść. Ten komentarz MF stawia bardzo ostre diagnozy i oceny, ale nie jest podpisany, nie jest też poparty żadnymi analizami czy uzasadnieniem. To raczej komunikat prasowy, a nie oficjalny dokument Ministerstwa Finansów.

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