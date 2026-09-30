Naszym zadaniem nie jest wytykanie błędów, ale ostrzeganie

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Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
Trudno mi się do tego odnieść. Ten komentarz MF stawia bardzo ostre diagnozy i oceny, ale nie jest podpisany, nie jest też poparty żadnymi analizami czy uzasadnieniem. To raczej komunikat prasowy, a nie oficjalny dokument Ministerstwa Finansów.
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