Największą bolączką są drogie kredyty

Takie wyniki przynosi badanie „SME Finance Tracking 2026”. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania nie tylko o swoją kondycję, ale też m.in. o relacje z bankami.

Badane mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) zostały poproszone o wskazanie banku lub innej instytucji finansowej, z którą współpracują. Okazuje się, że jedna czwarta (26 proc.) firm współpracuje z PKO BP jako z bankiem podstawowym lub wspomagającym. Drugim najpopularniejszym bankiem jest mBank (22 proc.), a trzecim ING BSK (19 proc.).