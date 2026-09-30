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Największą bolączką są drogie kredyty

Nieco ponad połowa mikro-, małych i średnich firm nie korzysta obecnie z żadnego kredytu. Blisko połowa nie lokuje czasowo wolnych środków finansowych. Najpopularniejsze banki to PKO BP, mBank i ING BSK.

Publikacja: 30.09.2026 06:00

Największą bolączką są drogie kredyty

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Takie wyniki przynosi badanie „SME Finance Tracking 2026”. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania nie tylko o swoją kondycję, ale też m.in. o relacje z bankami.

Badane mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) zostały poproszone o wskazanie banku lub innej instytucji finansowej, z którą współpracują. Okazuje się, że jedna czwarta (26 proc.) firm współpracuje z PKO BP jako z bankiem podstawowym lub wspomagającym. Drugim najpopularniejszym bankiem jest mBank (22 proc.), a trzecim ING BSK (19 proc.).

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