Mikro-, małych i średnich firm portret własny

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Ponad połowa firm MMŚP nie planuje zmian w zatrudnieniu w 2026 r. Utrzymanie obecnego poziomu kadr deklaruje 55 proc. badanych.
Takie wyniki przynosi badanie SME Finance Tracking 2026. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania m.in. o swoje przychody, plany inwestycyjne, zatrudnienie i płace, a także największe bolączki.
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Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
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