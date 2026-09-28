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Mikro-, małych i średnich firm portret własny

Kondycja mikro-, małych i średnich firm jest dość dobra. Wyraźna większość z nich notuje zyski. W warunkach niepewności prawnej, podatkowej i geopolitycznej firmy często myślą jednak raczej o utrzymaniu pozycji niż o ekspansji i inwestycjach.

Publikacja: 28.09.2026 06:00

Ponad połowa firm MMŚP nie planuje zmian w zatrudnieniu w 2026 r. Utrzymanie obecnego poziomu kadr d

Ponad połowa firm MMŚP nie planuje zmian w zatrudnieniu w 2026 r. Utrzymanie obecnego poziomu kadr deklaruje 55 proc. badanych.

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Takie wyniki przynosi badanie SME Finance Tracking 2026. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania m.in. o swoje przychody, plany inwestycyjne, zatrudnienie i płace, a także największe bolączki.

Kondycja finansowa, przychody i inwestycje

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