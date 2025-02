Donald Tusk na GPW. Premier ogłosi dziś plan gospodarczy rządu

Gdy kilka dni temu o zapowiedzianej na poniedziałek konferencji Donalda Tuska rozmawialiśmy z przedstawicielami największych organizacji biznesowych, wyczuć można pewnego rodzaju żal do rządu, że do tej pory stosunkowo mało uwagi poświęcał on przedsiębiorcom, przedsiębiorczości i w ogóle gospodarce.

Strategia gospodarcza rządu

O stawianym przez nich, ale też przez dużą część ekonomistów, zarzucie braku strategii gospodarczej, pisaliśmy wielokrotnie. Teraz odżyła nadzieja, że wreszcie się to zmieni. – Już sam fakt, że przedsiębiorcy zostali zaproszeni na prezentację kierunków rozwoju polskiej gospodarki, pokazuje, że zmienia się nastawienie rządu do partnerów społecznych – mówił nam Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Przedstawicieli organizacji biznesowych zapytaliśmy o to, co ich zdaniem powinno znaleźć się w planie gospodarczym rządu. Wzmocnienie konkurencyjności polskich firm, tania i zielona energia, obniżenie kosztów prowadzenia działalności, pobudzenie inwestycji, mądra polityka migracyjna, plan dla budownictwa, stabilne i jasne przepisy, wicepremier ds. gospodarczych – to zaledwie wierzchołek piramidy oczekiwań biznesu wobec rządu.

– Wreszcie na radary władz w Polsce i w całej Europie trafił zamiar zadbania o konkurencyjność gospodarki – mówił Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Konkurencyjność to brat bliźniak bezpieczeństwa. Dwa tematy nierozerwalnie ze sobą związane – przekonywał.