Stopy procentowe zabetonowane pomimo zaskakująco niskiej inflacji

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w maju o 2,5 proc. rok do roku po zwyżce o 2,4 proc. w kwietniu. To wynik zgodny z celem inflacyjnym NBP, a jednocześnie niższy nawet od najbardziej optymistycznych szacunków w ankiecie "Parkietu" (patrz tabela). Przeciętnie analitycy spodziewali się, że inflacja w maju przyspieszyła do 2,8 proc. rok do roku, a niektórzy spodziewali się wyniku nawet w okolicy 3 proc.