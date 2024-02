Stopy procentowe wciąż zabetonowane

Środowa decyzja RPP była zgodna z jednomyślnymi przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”. Większość z nich spodziewa się, że ewentualne zmiany stóp możliwe będą dopiero w II połowie br.

RPP po raz ostatni zmieniła stopy procentowe we wrześniu i październiku. Łącznie obniżyła wtedy stopę referencyjną NBP o 1 pkt proc., z 6,75 proc. Po wyborach parlamentarnych większość członków Rady wyraźnie straciła jednak zapał do łagodzenia polityki pieniężnej. W ostatnich komunikatach RPP akcentowała dużą niepewność co do ścieżki inflacji, związaną przede wszystkim z decyzjami nowego rządu w odniesieniu do tzw. tarczy antyinflacyjnej oraz polityki fiskalnej.

Pierwszym posiedzeniem RPP, którego wynik nie jest zdaniem ekonomistów przesądzony, będzie kolejne, marcowe. Po pierwsze, w tym miesiącu inflacja prawdopodobnie zmaleje w okolice celu NBP, czyli 2,5 proc. rocznie z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę. Jeszcze w grudniu inflacja wynosiła 6,2 proc. Po drugie, Rada w marcu będzie dysponowała nową projekcją inflacji autorstwa Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Choć projekcja ta, podobnie jak poprzednia, z listopada, będzie musiała opierać się na licznych założeniach dotyczących decyzji rządu, da członkom RPP wyobrażenie o tym, jak silne może być odbicie inflacji po marcu. To zaś, w połączeniu z pierwszymi danymi o sile odbicia popytu konsumpcyjnego na początku 2024 r., będzie miało istotne znaczenie dla decyzji Rady o stopach procentowych.

Uczestnicy konkursu „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” na najlepszego analityka makroekonomicznego w styczniu przeciętnie prognozowali, że inflacja w IV kwartale br. będzie wynosiła średnio 5,6 proc. rok do roku. Optymiści liczyli się jednak z wynikiem poniżej 4 proc., a pesymiści – z wynikiem powyżej 7 proc. Ten drugi scenariusz, jak sugerował na konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu Rady prezes NBP Adam Glapiński, praktycznie przekreślałby szanse na obniżki stóp procentowych.

Wypowiedzi prezesa Glapińskiego, a także Ireneusza Dąbrowskiego z RPP, którego poglądy uchodzą za bliskie przekonaniom prezesa, sprawiły, że ekonomiści w większości nie wierzą w to, że RPP zdecyduje się w marcu na obniżkę stóp procentowych. Część oczekuje, że poluzowanie polityki pieniężnej możliwe będzie w II kwartale br., w przededniu wyborów samorządowych i europejskich, większość jednak uważa, że RPP obniży stopy procentowe dopiero w II połowie roku. Obecnie dominują prognozy, że Rada znajdzie przestrzeń do obniżenia wtedy stopy referencyjnej łącznie o 0,50 pkt proc.