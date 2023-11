Inflacja kończy szybki zjazd, a RPP obniżki stóp procentowych

Ponowny wyraźny spadek inflacji, i znów za sprawą wysokiej bazy odniesienia, możliwy będzie na przełomie I i II kwartału 2024 r. Według niektórych scenariuszy roczne zwyżki CPI wyhamują wtedy nawet do niespełna 4 proc. Później jednak znów przyspieszą, i to nawet przy założeniu, że nowy rząd utrzyma obniżony VAT na żywność i zamrożone ceny energii elektrycznej i gazu. Gdyby zrezygnował z tych elementów tarczy antyinflacyjnej, ścieżka inflacji w 2024 r. przesunęłaby się o około 3 pkt proc. w górę. Średnio CPI rósłby więc w tempie 7–8 proc. rok do roku zamiast 4–5 proc., jak wskazują obecnie prognozy większości ekonomistów.

Czynnikiem podtrzymującym inflację w coraz większym stopniu będzie silny popyt konsumpcyjny. Jego odbicie rozpoczęło się już kilka miesięcy temu, co dotąd było widać w zwyżkach oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych sprzedaży detalicznej towarów w ujęciu miesiąc do miesiąca. Rok do roku sprzedaż od ośmiu miesięcy stale jednak malała i według ankietowanych przez „Parkiet” ekonomistów dopiero październik przyniósł przełom: sprzedaż detaliczna, jak przeciętnie szacują, wzrosła realnie (w cenach stałych) o 1,4 proc. rok do roku. Co więcej, część ekonomistów sądzi, że już w III kwartale odbiła się (rok do roku) szeroko rozumiana konsumpcja, obejmująca też usługi. Dla porównania, lipcowa projekcja NBP, która i tak nie dawała zbyt dużych szans na powrót inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, zakładała, że spadek konsumpcji utrzyma się do końca roku.

W takich okolicznościach, jak zakładają powszechnie ekonomiści, RPP będzie już ostrożna w dalszym obniżaniu stóp procentowych. Większość (16 spośród 22) uczestników ankiety „Parkietu” oczekuje, że na listopadowym posiedzeniu Rada obniży stopę referencyjną NBP o 0,25 pkt proc. do 5,5 proc., po czym zrobi sobie dłuższą przerwę w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Nie bez znaczenia będzie to, że – jak wskazują ekonomiści z Credit Agricole BP – prawdopodobna zmiana rządu skłoni większość członków RPP do zmiany funkcji reakcji. Zamiast koncentrować się na wspieraniu polityki gospodarczej rządu, gremium to znów będzie skupione na tłumieniu inflacji.