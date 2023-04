Jak oszacował wstępnie GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w kwietniu o 14,7 proc. rok do roku. To wynik zbieżny z najniższymi szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”. Przeciętnie spodziewali się oni, że wzrost CPI zwolnił do 15 proc.

Ostrożność w ocenie tempa dezinflacji wynikała m.in. z tego, że w marcu okazała się ona wolniejsza od oczekiwań. Wtedy inflacja zmalała do 16,1 proc. z 18,4 proc. w lutym, a nie do 15,8 proc., jak przeciętni oczekiwali ekonomiści.

W stosunku do poprzedniego miesiąca CPI wzrósł w kwietniu o 0,7 proc., po zwyżkach o ponad 1 proc. w poprzednich trzech miesiącach.

Wyhamowanie inflacji to przede wszystkim efekt wysokiej bazy odniesienia sprzed roku w przypadku cen paliw i nośników energii, szczególnie opału, a także żywności.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w kwietniu o 19,7 proc. rok do roku po 24 proc. w marcu. To ich najmniejsza zwyżka od września 2022 r. Nośniki energii podrożały o 23,5 proc., najmniej od lutego ub.r., po 26 proc. w marcu. Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 0,1 proc. rok do roku, podczas gdy w marcu podrożały o 0,2 proc. rok do roku, a wcześniej przez niemal dwa lata zwyżki cen w tej kategorii oscylowały wokół 30 proc. rok do roku.