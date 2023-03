"Nie ogłaszam dzisiaj - bo Rada nie podjęła wczoraj takiej decyzji - o zakończeniu cyklu podwyżek. Nadal zostajemy w tym samym punkcie: wait and see. Patrzymy, analizujemy, pozostawiamy sobie furtkę, że gdyby wydarzenia poszły w złym kierunku i inflacja by skoczyła w górę, to otwieramy sobie drogę do podwyżek stóp" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"I nadal nie ogłaszam - bo Rada takiej decyzji nie podjęła, bo nie mogła podjąć, byłoby to nielogiczne - kiedy będziemy obniżać stopy. To też zależy od sytuacji, będziemy ją obserwować. Zaczniemy obniżać stopy wtedy, kiedy będziemy pewni, że inflacja idzie szybko do poziomu celu inflacyjnego. Wtedy będzie taka możliwość. Czy to będzie w tym roku, na koniec tego roku, w końcówce tego roku, czy w przyszłym roku - tego nie wiem i Rada tego nie wie. I w ogóle na ten temat nie dyskutujemy" - dodał szef banku centralnego.

Wczoraj RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 6,75%. Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1%) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Polska gospodarka nie wejdzie w recesję, czeka ją "miękkie lądowanie", uważa prezes Glapiński. "Jest ważne - i to jest bardzo dobra wiadomość - że według wszystkich danych na niebie i ziemi, nie wejdziemy w recesję, tzn. gospodarka nie zacznie się kurczyć. W wielu krajach zacznie się kurczyć, w Polsce będzie to tzw. miękkie lądowanie, czyli gospodarka po prostu zwolni. I po tej przerwie zacznie ponownie rosnąć" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Marcowa projekcja inflacyjna NBP zakłada, że wzrost PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1% do 1,8% w 2023 r. (wobec -0,3 - 1,6% w projekcji z listopada ub.r.), a następnie osiągnie 1,1-3,1% w 2024 r. (wobec 1-3,1%) oraz 2-4,3% w 2025 r. (wobec 1,8-4,4%).

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że PKB wzrósł o 4,9% r/r w 2022 r. wobec 6,8% wzrostu w poprzednim roku.