Stopa referencyjna NBP od września 2022 r. wynosi 6,75 proc. W marcu, już szósty raz z rzędu, RPP tej stopy nie zmieniła, zgodnie z jednomyślnymi oczekiwaniami ekonomistów.

Marcowe posiedzenie RPP jest jednak istotne z powodu komunikatu, w którym znajdzie się zarys nowych prognoz Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP (tzw. projekcji NBP). Jego publikacja zaplanowana jest na godz. 16.

Od kształtu tych prognoz zależało będzie to, czy i kiedy RPP oficjalnie zakończy cykl podwyżek stóp procentowych, który na razie został tylko przerwany. Projekcja NBP da również pożywkę do spekulacji, kiedy możliwa będzie obniżka stóp procentowych. Do niedawna na rynku finansowym dominowały oczekiwania, że dojdzie do niej jeszcze w tym roku, ale w ostatnich tygodniach stało się to mniej prawdopodobne.