"Ja osobiście oczekuję, że w grudniu inflacja może wynieść 6%. To, oczywiście, nadal podwyższona inflacja, bo my mamy cel 2,5% +-/1 pkt proc. Ale 6% to jest słabo dostrzegalna inflacja. Psychologia ekonomiczna mówi, że 5-proc. inflacja jest niedostrzegalna przez społeczeństwo" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Reklama

"Zbliżamy się do tego punktu, kiedy będzie gwałtowny spadek inflacji. Mamy nadzieję, że to będzie po pierwszym kwartale, od marca. Wszystkie kolejne dane szczęśliwie na to wskazują. Można powiedzieć, że widzimy to światło w tunelu, ten szczęśliwy moment, kiedy będziemy mogli się cieszyć, że inflacja z miesiąca na miesiąc będzie niższa. Jak niższa? Docelowo przewidujemy […] nasze projekcje pokazują, że to będzie w ostatnim kwartale gdzieś ok. 8%, może 7,7%, może 7,8%" - dodał szef banku centralnego.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła 16,6% r/r w grudniu 2022 r. GUS opublikuje dane wstępne dotyczące styczniowej inflacji 15 lutego, zaś 15 marca br. - tzw. koszyk inflacyjny na 2023 r., aktualizując dane CPI za styczeń i luty.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, w 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 19,6% r/r w I kw., 14,2% w II kw. 11,1% w III kw. i 8% w IV kw.

"Nie będzie recesji"

"Pewne sygnały z zagranicy, a także lepsze dane o PKB z kraju, niż się wszyscy spodziewali, wskazują, że Polska będzie stopniowo wychodzić z obecnego spowolnienia, że to będzie tzw. miękkie lądowanie, że nie będzie recesji. Zejdziemy z tempem wzrostu nisko, ale stopniowo, łagodnie, bez znaczącego wzrostu bezrobocia, bez w ogóle widocznego bezrobocia. I później z powrotem wrócimy do właściwego tempa wzrostu" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Reklama

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w końcu stycznia, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 4,9% r/r w 2022 r. wobec 6,8% wzrostu w poprzednim roku. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,8% r/r w 2022 r.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB wyniesie 0,7% w 2023 r., zaś w kolejnym roku wyniesie 2% oraz 3,1% w roku 2025. Najniższy poziom tempa wzrostu w ujęciu r/r spodziewany jest w I kw. 2023 r. (-0,8% r/r).