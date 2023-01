Jak podał w poniedziałek GUS, sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu realnie (czyli w cenach stałych) o 0,2 proc. rok do roku po zwyżce o 1,6 proc. w listopadzie. To najsłabszy wynik od lutego 2021 r., gdy handel częściowo paraliżowały jeszcze antyepidemiczne restrykcje.

Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się wyniku zbliżonego do listopadowego, a tylko dwóch spośród 22 uczestników tej ankiety liczyło się z wyhamowaniem wzrostu sprzedaży do niespełna 0,5 proc. rok do roku. Takim oczekiwaniom sprzyjało to, że wzrost sprzedaży, który nieomal zatrzymał się już w październiku, w kolejnym miesiącu nieoczekiwanie przyspieszył. Łatwo było to powiązać z wyhamowaniem inflacji i związaną z tym poprawą nastrojów konsumentów.

Dynamikę sprzedaży detalicznej w ujęciu rok do roku wspiera wciąż znaczący wzrost populacji Polski związany z napływem uchodźców z Ukrainy. Porównując do listopada, sprzedaż w grudniu była o 13,1 proc. wyższa, to jednak wyłącznie efekt Świąt. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych, sprzedaż załamała się o 4,8 proc. To największa miesięczna zniżka popytu od kwietnia 2021 r.

Efektem wzrostu populacji Polski jest relatywnie wysoka dynamika sprzedaży dóbr podstawowego użytku. W grudniu realne obroty w sklepach spożywczych zwiększyły się o 1,9 proc. rok do roku po 4,8 proc. w listopadzie. Z kolei w aptekach i drogeriach sprzedaży wzrosła o 7,6 proc. rok do roku po 6,1 proc. w listopadzie.

Jednocześnie Polacy oszczędzają na dobrach trwałego użytku, w które zresztą masowo zaopatrywali się w czasie pandemii Covid-19. Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD zmalała w grudniu o 10,4 proc. rok do roku, po zniżce o 7,6 proc. w listopadzie.