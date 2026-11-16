Z początkiem nowego tygodnia inwestorzy handlujący w Warszawie postanowili zrealizować zyski, wykorzystując słabość zagranicznych parkietów. Na pozostałych europejskich rynkach akcji inwestorzy mniej łaskawym okiem patrzą na akcje. Większość indeksów na giełdach Starego Kontynentu tuż po rozpoczęciu notowań znalazła się na minusach, ale zasięg przeceny jest mocno ograniczony. Zdecydowanie głębsze spadki miały miejsce na największych azjatyckich giełdach.

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KGHM mocno w dół, Orlen odrabia straty

W Warszawie sprzedający uaktywnili się w przypadku największych spółek. Biorąc pod uwagę zasięg zniżek, negatywnie wyróżniają się walory KGHM. Czwarta spadkowa sesja z rzędu to w dużej mierze efekt kontynuacji korekty na rynku miedzi, ceny której na londyńskiej giełdzie metali osiągnęły najniższy poziom od ponad czterech miesięcy. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery większości banków, korygujące zeszłotygodniowe zwyżki. Przecena omija jednak mBank i Pekao. Na drugim biegunie, wśród najmocniej drożejących, są walory Orlenu, które wróciły do łask po zeszłotygodniowej przecenie. Mniej okazałe zwyżki notują akcje Allegro i PGE.

Zniżki nie omijają szerokiego rynku. Bardziej odporne na nie są średnie spółki z indeksu mWIG40, wśród których najmocniej drożeją dziś akcje GPW wsparte lepszymi od oczekiwań wynikami za III kwartał.