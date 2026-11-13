Obrót przekroczył 2,64 miliarda złotych, z czego na 20 największych spółek przypadło 2,22 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rynek szukał impulsów w otoczeniu, które w pierwszej połowie dnia sumowały się w presję wzrostową, a w drugiej w presję spadkową. Owocem pierwszej fazy sesji był wymarsz WIG20 na nowe rekordy hossy i najwyższe poziomy w historii, które po dzisiejszej sesji lokują się w rejonie 4320 pkt. Druga faza rozdania nie pozwoliła utrzymać indeksu nad psychologiczną barierą 4300 pkt., ale zwyżki starczyło do zakończenia tygodnia wzrostem WIG20 o przeszło 4 procent, co przekłada się na najlepszy tydzień od pierwszej połowy kwietnia. W tym kontekście warto odnotować, iż zwyżka została ugrana na ledwie czterech sesjach. Tylko technicznie patrząc zamknięcie sesji w rejonie 4298 pkt. może jawić się jako porażka byków w rejonie 4300 pkt., ale znacznie ważniejsze pozostaje wybicie górą z konsolidacji, która mroziła WIG20 w trendzie bocznym właściwie od drugiej połowy września. Przesilenie potwierdza wykres tygodniowy, na którym WIG20 wyrysował dynamiczny biały korpus sygnalizujący zakończenie konsolidacji. W praktyce wybicie z kilkutygodniowej konsolidacji zbudowało potencjał zwyżki o szerokość układu. Jeśli przyjąć założenie, iż konsolidacja miała szerokość przeszło 200 punktów, to dzisiejsza sesja wprost przesuwa uwagę rynku na rejon 4500 pkt. W takim ujęciu dzisiejsze zawahanie w rejonie 4300 pkt. jest już częścią nowego układu technicznego, w którym rynek szybujący na poziomach, na których nie ma klasycznych barier technicznych, musi liczyć się na każdej barierze psychologicznej. Oceniając szansę na ruch w rejon 4500 pkt. nie można tracić z pola uwagi zachowania rynków bazowych, które również dziś wpływały na lokalne apetyty wzrostowe. Na poziomie praktycznym sukces byków na wykresie WIG20 w rejonach 4300 pkt. i 4400 pkt. zależy od tego, jak szybko niemiecki DAX upora się z barierą 27000 pkt. i otworzy sobie drogę w rejon 30000 pkt.

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Adam StańczakAnalityk DM BOŚ Wydział Analiz RynkowychDom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.