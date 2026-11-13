GPW w ostatnich dniach spisywała się znakomicie, zwłaszcza że na wielu rynkach – nie tylko akcji – było nerwowo. Mowa szczególnie o giełdzie amerykańskiej, gdzie trwałość odreagowania stoi pod znakiem zapytania. To z kolei odbija się na kondycji indeksów azjatyckich, w tym tych powiązanych z producentami układów scalonych. Stwierdzenie, że Europa idzie własnym śladem może być nieco na wyrost, ale też nie całkowicie naciągane. Europejskie indeksy w ograniczonym stopniu niosą na sobie ciężar spadków technologii, natomiast pomagają im inne sektory, w tym np. finansowy. Z drugiej strony gorzej prezentuje się sektor militarny. Mimo to niemiecki DAX wspiął się w ostatnich dniach na najwyższe poziomy w historii. W piątek uczynił to także polski WIG.

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Czytaj więcej Giełda WIG i WIG20 najwyżej w historii Zarówno indeks szerokiego rynku jak i dużych spółek w pierwszej części piątkowej sesji wychodzą na najwyższe poziomy w historii.

Rekordy na GPW. Liderami Allegro, Dino, Pepco i PKO BP

Indeks szerokiego rynku przebił się przez 162,5 tys. pkt, aczkolwiek w drugiej części sesji część popytu się wycofała i ostatecznie WIG zyskał jedynie 0,24 proc. WIG20 natomiast zamknął dzień 0,44-proc. wzrostem, tuż poniżej 4300 pkt. Było to 21 pkt poniżej dziennych maksimów. Wybicie na najwyższe poziomy w historii, także w cenach zamknięcia, jest jednak mocnym argumentem za kontynuacją trendu wzrostowego. Prymusami pierwszej linii spółek były Allegro, Dino, Pepco i PKO BP. Gorzej wypadły KGHM, PGE i Orlen.

Popołudniowe osłabienie byków związane było z zachowaniem rynku amerykańskiego. Tamtejsze indeksy rozpoczęły dzień neutralnie, ale po kilkudziesięciu minutach zanurkowały. Nasdaq tracił ponad 2 proc., a S&P 500 był ponad 1 proc. poniżej zamknięcia czwartkowej sesji.

GPW ma za sobą rewelacyjny tydzień, w którym WIG zyskał 3,7 proc., a WIG20 wzrósł o 4 proc. Gorzej poradziły sobie średnie i małe firmy, rosnąc odpowiednio o 2,9 proc. oraz 1,6 proc.