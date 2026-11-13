Ryzyko dotyczące zachowania cen spółki, jej wyników, modelu biznesowego czy finansowania to jeden z głównych czynników, jakie biorą pod uwagę zaawansowani inwestorzy przy szacowaniu ceny godziwej. Efektywnie oznacza to, że cena, nie tylko spółek, ale również całych indeksów, zawiera w sobie dyskonto, które rekompensuje inwestorom ryzyko. Co warto nadmienić, to że ryzyko zawsze może być jedynie szacowane, a nie zrealizowane. Gdyby było inaczej, nie byłoby ryzykiem.

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Jednak to, co jest niezwykle ważne w kontekście najnowszych wydarzeń rynkowych, to fakt, że to, iż ryzyko systematyczne nie jest możliwe do zredukowania i jakościowej wyceny, nie oznacza, że nie ma ono odzwierciedlenia w cenie. Nie jest możliwe oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń losowych dla spółek, takich jak np. skandal obyczajowy z udziałem CEO, co nie znaczy, że nie będzie to miało wpływu na wyceny.

Zjawisko, które opisuję, a które może, choć nie musi, realizować się w najbliższych tygodniach lub nawet miesiącach, to kompresja mnożników. Klęski wynikowe Alphabet oraz Intela pokazały, że prognozy mogą mylić się znacznie bardziej, znacznie dłużej i w znacznie bardziej istotnych sprawach, niż spodziewali się do tej pory uczestnicy rynku. Natomiast afera powiązana z zachowaniem Jensena Huanga pokazuje, że nawet największe podmioty nie są wolne od poważnego i negatywnego wpływu zjawisk, które można uznać za losowe.

Empiryczne badania pokazują, że epizody istotnych przecen, kryzysów i szoków doprowadzają do kompresji mnożników nie tylko w trakcie spadku cen, ale że utrzymują się również po ich normalizacji. W praktyce oznaczać to może, że w przeciągu najbliższych miesięcy rynek może bardziej surowo oceniać spółki oraz wyceny na fali zachwianego sentymentu wobec ryzyka, szczególnie ryzyka systematycznego.

Szczególnie wartościowe w tym kontekście są badania Morgan Stanley oraz Yardeni Research. W kontekście bessy z lat 2022–2023, forward P/E spadł z 21,7x do 15,3x, chociaż forward EPS wzrósł o 5,8%. Oznacza to, że przecena postępowała i utrzymywała się pomimo poprawiania się wyników, a nie w wyniku ich pogorszenia.

Jest to bardzo istotne zjawisko, bo pozwala wyjaśnić duże i długotrwałe ruchy cenowe, które nie mają mierzalnych podstaw fundamentalnych. Wielu analityków banków inwestycyjnych wskazuje, że rynek może zmierzać w stronę takiego epizodu – nawet jeśli często wskazywane są inne uzasadnienia o różnej jakości. Ostatecznie wartość spółek oraz indeksów, na które się one składają, powiązana jest z jakością modelu biznesowego oraz otoczenia makro, jednak wartość a cena to dwie różne rzeczy, a dywergencje między tymi dwoma zmiennymi mogą być dużo większe i dużo dłuższe, niż większość inwestorów może się spodziewać.

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych XTB