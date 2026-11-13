Na początku handlu na Starym Kontynencie wzrosty przeplatają się ze spadkami i ogólnie pozostajemy blisko poziomu odniesienia. Katalizatorem do wczorajszej przeceny sektora technologicznego były problemy Nvidii po skandalu z udziałem prezesa i zmianie kierownictwa. Odejście długoletniego szefa spółki i założyciela największego na świcie producenta procesorów zwiększa niepewność wokół całego sektora.

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Dodatkowo nie pomógł wzrost notowań ropy, a baryłka WTI zbliżyła się w kierunku 90 USD. To po ponownym wzroście obaw w związku z przedłużającym się impasem negocjacyjnym z Iranem. O ile na początku tygodnia pojawił się optymizm na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, to obecnie szanse na to spadają, a ton Trumpa zaostrza się.

Na ryku walutowym dolar pozostaje mocny, a kurs EURUSD znajduje się na poziomie 1,1050. Poniżej 3900 USD za uncję zeszły także notowania złota. To przez wzrost oczekiwań na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy i mocniejszej inflacji. Złoty wczoraj ponownie znalazł się powyżej 4,40 w parze z euro. Dolar za to znalazł się na nowych szczytach i zbliża się do poziomu 4 zł.

Po ostatnich jastrzębich niespodziankach w danych z USA dziś uwaga będzie skupiać się na odczycie inflacji producentów PPI. Mediana prognoz rynkowych zakłada wzrost dynamiki do 6,6% z 6,3% odnotowanych we wrześniu. Jeśli dane zaskoczyłyby po wyższej stronie, oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej w USA zwiększą się oddziałując w kierunku dalszego umocnienia dolara oraz przeceny złotego.