Na globalnych rynkach akcji nastroje są dziś mieszane. Giełdy azjatyckie w większości finiszowały na czerwono, a najsłabszym indeksem był Hang Seng, który stracił 1,55 proc. i jest na niemal 8-proc. minusie od początku roku. Inwestorzy czują rozczarowanie inicjatywami rządowymi odnośnie do wsparcia rynku.

Reklama Reklama

Z blisko 1-proc. przeceną finiszował dziś koreański KOSPI, natomiast tajwański TAIEX zdołał zyskać 1,35 proc. Nastroje na obu tych rynkach w dużej mierze powiązane są z atmosferą wokół amerykańskich spółek technologicznych. Podczas wczorajszej sesji w USA popyt podjął próbę kontynuacji odbicia, ale bezskutecznie. Ostatecznie Nasdaq stracił 0,3 proc., podobnie jak S&P 500. Uwagę wciąż przyciąga Nvidia. W czwartek Jensen Huang, dotychczasowy prezes oraz współzałożyciel firmy, zrezygnował ze stanowiska po doniesieniach o kolejnym romansie. Nvidia na otwarciu sesji osuwała się nawet o ponad 8 proc., ale do końca sesji zredukowała spadek do 4,3 proc. Miesięczna przecena Nvidii sięga około 27 proc.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Nvidia topi amerykańską technologię. Odreagowanie pod znakiem zapytania Dla wielu giełd na świecie ostatnie dni przynoszą poprawę nastrojów po ciężkim pierwszym tygodniu listopada. Uwagę inwestorów wciąż przyciąga Nvidi...

Na europejskich rynkach nastroje są lekko bycze. Gorzej prezentuje się co prawda rynek niemiecki, szczególnie tamtejsze średnie i małe spółki. Lepiej za to radzi sobie region Europy Środkowej z GPW na czele. WIG20 przy 0,6-proc. zwyżce przebija się dziś przez poziom 4300 pkt i ustanawia tym samym historyczne rekordy, poprawiając wynik z końca października. Dzisiejsza siła WIG20 to zasługa głównie Allegro i Orlenu. Z dużych firm rosną też Modivo, Grupa Kęty i Tauron. Na dole tabeli znajdziemy kilka banków, CD Projekt oraz Dino. Spadki nie przekraczają jednak 0,6 proc.

Przy neutralnym zachowaniu mWIG40 i sWIG80 siła dużych przedsiębiorstw wznosi na najwyższe poziomy w historii także indeks szerokiego rynku. WIG w piątkowe przedpołudnie sięga około 162 tys. pkt i jest ponad 38 proc. powyżej zamknięcia 2025 r.

Na rynku walut piątek przebiega spokojnie. Kurs USD/PLN sięga 3,98 zł, a EUR/PLN 4,40 zł. Ponad 3-proc. zniżkę notuje bitcoin, który kosztuje około 69 tys. dolarów. Złoto nieco koryguje wczorajsze spadki i kosztuje 3900 dolarów za uncję.

Gospodarka rozwija się wolniej

Z rana poznaliśmy dane z krajowej gospodarki. Jak podał GUS, PKB w III kwartale wzrósł o 3,5 proc. rok do roku. „Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 4 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał dynamiki wzrostu na poziomie 3,6 proc.