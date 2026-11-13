Na globalnych rynkach akcji nastroje są dziś mieszane. Giełdy azjatyckie w większości finiszowały na czerwono, a najsłabszym indeksem był Hang Seng, który stracił 1,55 proc. i jest na niemal 8-proc. minusie od początku roku. Inwestorzy czują rozczarowanie inicjatywami rządowymi odnośnie do wsparcia rynku.

Z blisko 1-proc. przeceną finiszował dziś koreański KOSPI, natomiast tajwański TAIEX zdołał zyskać 1,35 proc. Nastroje na obu tych rynkach w dużej mierze powiązane są z atmosferą wokół amerykańskich spółek technologicznych. Podczas wczorajszej sesji w USA popyt podjął próbę kontynuacji odbicia, ale bezskutecznie. Ostatecznie Nasdaq stracił 0,3 proc., podobnie jak S&P 500. Uwagę wciąż przyciąga Nvidia. W czwartek Jensen Huang, dotychczasowy prezes oraz współzałożyciel firmy, zrezygnował ze stanowiska po doniesieniach o kolejnym romansie. Nvidia na otwarciu sesji osuwała się nawet o ponad 8 proc., ale do końca sesji zredukowała spadek do 4,3 proc. Miesięczna przecena Nvidii sięga około 27 proc.

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Na europejskich rynkach nastroje są lekko bycze. Gorzej prezentuje się co prawda rynek niemiecki, szczególnie tamtejsze średnie i małe spółki. Lepiej za to radzi sobie region Europy Środkowej z GPW na czele. WIG20 przy 0,6-proc. zwyżce przebija się dziś przez poziom 4300 pkt i ustanawia tym samym historyczne rekordy, poprawiając wynik z końca października. Dzisiejsza siła WIG20 to zasługa głównie Allegro i Orlenu. Z dużych firm rosną też Modivo, Grupa Kęty i Tauron. Na dole tabeli znajdziemy kilka banków, CD Projekt oraz Dino. Spadki nie przekraczają jednak 0,6 proc. 

Przy neutralnym zachowaniu mWIG40 i sWIG80 siła dużych przedsiębiorstw wznosi na najwyższe poziomy w historii także indeks szerokiego rynku. WIG w piątkowe przedpołudnie sięga około 162 tys. pkt i jest ponad 38 proc. powyżej zamknięcia 2025 r.

Na rynku walut piątek przebiega spokojnie. Kurs USD/PLN sięga 3,98 zł, a EUR/PLN 4,40 zł. Ponad 3-proc. zniżkę notuje bitcoin, który kosztuje około 69 tys. dolarów. Złoto nieco koryguje wczorajsze spadki i kosztuje 3900 dolarów za uncję.

Gospodarka rozwija się wolniej

Z rana poznaliśmy dane z krajowej gospodarki. Jak podał GUS, PKB w III kwartale wzrósł o 3,5 proc. rok do roku. „Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2026 r. zwiększył się realnie o 3,5 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 4 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)” - podano w komunikacie. Rynek oczekiwał dynamiki wzrostu na poziomie 3,6 proc.