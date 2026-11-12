Inwestorzy z dużym zapałem zabrali się za nadrabianie zaległości względem pozostałych rynków akcji, które w środę, gdy GPW świętowała, zaliczyły bardzo udaną sesję. WIG20 został wyniesiony prawie 1,7 proc. nad kreskę, będąc bardzo blisko październikowego szczytu wszech czasów. Na korzyść krajowych inwestorów dodatkowo przemawiały pozytywne nastroje na europejskich giełdach, na których kolejną sesję z rzędu przeważali kupujący, choć wzrosty nie porywały zasięgiem. Na tym tle rodzime indeksy zdecydowanie wyróżniały się, wypracowując najefektowniejsze wzrosty w Europie. Inwestorów pozytywnie nastroiła kolejna udana sesja za oceanem, gdzie główne amerykańskie indeksy zanotowały efektowne odbicie. Inwestorzy oswoili się już z perspektywą grudniowej podwyżki stóp procentowych.

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Allegro liderem zwyżki, KGHM i Pekao tracą na wartości

Na krajowym parkiecie inwestorzy nadal łaskawym okiem spoglądali na największe spółki. Najlepiej z całego indeksu wypadły walory Allegro, które drożały nawet o ponad 6 proc. Spółka pochwaliła się m.in. wynikami za III kwartał i podniosła całoroczne prognozy. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery Orlenu i PGE notujące niemal równie efektowne wzrosty. Powodzeniem cieszyły się również niemal wszystkie walory banków, ale w porównaniu z poprzednimi sesjami tempo zwyżek wyhamowało. Maruderem w tym gronie był Pekao, którego akcje lekko cofnęły się po efektownym rajdzie. Z łask wypadły również akcje Kruka i KGHM, które po efektownym odbiciu na początku tego tygodnia wróciły do kontynuacji korekty.

Chętnych do zakupów nie zabrakło na szerokim rynku akcji, choć przewaga popytu nie była już tak mocno zauważalna. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów, większym zainteresowaniem cieszyły się papiery firm o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których najefektowniej drożały akcje Enei i Benefitu. W segmencie małych spółek sWIG80 największe wzięcie miał Medicalgorithmics.