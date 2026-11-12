Środowa przerwa nie wybiła z zakupowego rytmu inwestorów handlujących na krajowej giełdzie. W okolicach półmetku czwartkowej sesji indeks WIG20 znajdował się ok. 1,3 proc. nad kreską, będąc bardzo blisko październikowego szczytu wszech czasów. Krajowy rynek akcji najwyraźniej próbuje nadrobić zaległości względem pozostałych rynków akcji, które w środę, gdy GPW świętowała, zaliczyły bardzo udaną sesję.

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Na korzyść krajowych inwestorów dodatkowo przemawiają pozytywne nastroje na europejskich giełdach, na których kolejną sesję z rzędu większą aktywnością wykazują się kupujący. Większość głównych indeksów w Europie rozpoczęła czwartkowe notowania na plusach, ale skala wzrostów nie porywa. Inwestorów pozytywnie nastroiła kolejna udana sesja za oceanem, gdzie główne amerykańskie indeksy zanotowały efektowne odbicie. Inwestorzy oswoili się już z perspektywą grudniowej podwyżki stóp procentowych.

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Allegro liderem zwyżki, KGHM i Pekao tracą na wartości

Na krajowym parkiecie inwestorzy nadal łaskawym okiem spoglądają na największe spółki. Najlepiej z całego indeksu wypadają walory Allegro, które mogą się pochwalić ponad 5 proc. wzrostem. Spółka pochwaliła się m.in. wynikami z III kwartału i podniosła całoroczne prognozy. Na celowniku kupujących są także papiery Orlenu i Modivo i są notowane ok. 2-3 proc. plusach. Powodzeniem cieszą się również niemal wszystkie walory banków, ale w porównaniu z poprzednimi sesjami tempo zwyżek wyhamowało. Maruderem w tym gronie jest dziś Pekao, którego akcje lekko cofnęły się po efektownym rajdzie. Z łask wypadły również akcje Kruka i KGHM, które po efektownym odbiciu na początku tego tygodnia wróciły do kontynuacji korekty.

Chętnych do zakupów nie brakuje także na szerokim rynku akcji, choć przewaga popytu nie jest już tak mocno zauważalna. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów większym zainteresowaniem cieszą się papiery firm o średniej kapitalizacji z indeksu mWIG40, wśród których najefektowniej drożeją dziś akcje Lubawy i Enei.