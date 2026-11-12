W czwartkowy poranek tempo odbicia jednak nieco wyhamowało, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy lekko się cofają. Wszystko przez skandal związany z prezesem Nvidii i jego przyszłością, która stoi pod dużym znakiem zapytania. W handlu przedsesyjnym spółka traci 7%. Zmiana na stanowisku prezesa największego na świecie producenta procesorów może mieć konsekwencje dla całej branży. Na Starym Kontynencie dominuje jednak zieleń, a niemiecki DAX wyznacza nowe historyczne szczyty na poziomie 27 000 pkt.

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Po poniedziałkowych spadkach na rynku ropy naftowej notowania stabilizują się w okolicy 86 USD za baryłkę WTI. Po tym, jak na początku tygodnia pojawiły się nadzieje na dyplomatyczne zakończenie konfliktu z Iranem, nie nastąpił żaden dalszy przełom.

Na rynku walutowym dolar pozostaje mocny, a kurs EUR/USD znajduje się poniżej 1,11. Poniżej 4000 USD za uncję spadły także notowania złota. To efekt wzrostu oczekiwań na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy i wyższej inflacji. Złoty wczoraj ponownie znalazł się powyżej 4,40 w parze z euro. Kurs USD/PLN z kolei znalazł się na nowych szczytach i zbliża się do poziomu 4 zł.