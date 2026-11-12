Pomimo trwającej hossy w sektorze sztucznej inteligencji, inwestorzy musieli zmierzyć się z relatywnie silną, październikowo-listopadową korektą. Z perspektywy analizy technicznej indeks dotarł w ostatnich dniach do newralgicznego rejonu, który skutecznie wyhamował podaż. Mowa tu o dolnej linii średnioterminowego kanału wzrostowego. Co więcej, ta klasyczna linia wsparcia posiada charakterystyczne wzmocnienie w postaci projekcji symetrycznej (odzwierciedlającej równość korekt spadkowych). Fakt, że indeks zdołał w tym obszarze zainicjować ruch kontrujący, stanowi ważne potwierdzenie, że rynek nadal honoruje architekturę powiązaną z głównym trendem. Nieco poniżej wspomnianego wsparcia plasuje się dodatkowo klaster popytowy Fibonacciego: 23841–23996 pkt.

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Choć obrona wymienionych zapór budzi optymizm, obiektywnym sygnałem powrotu na stabilną ścieżkę hossy byłoby dopiero definitywne wybicie bardzo znamiennego od strony technicznej oporu: 25990–26075 pkt (skonstruowanego między innymi na bazie zniesienia 50,0 proc. ostatniej przeceny).

Z drugiej strony, negacja rynkowych zabezpieczeń w rejonie: 23841–23996 pkt wygenerowałaby sygnał technicznej słabości, otwierając drogę do głębszej i zapewne bardziej destrukcyjnej korekty.

Wyraźnym echem rynkowej nerwowości jest słabe zachowanie spółki Nvidia. „Koło zamachowe” hossy AI potaniało od październikowych szczytów już o ponad 30 proc. Do agresywnej przeceny przyczyniły się zawirowania na najwyższych szczeblach zarządczych – potężnym obciążeniem dla wizerunku i wyceny technologicznego hegemona stały się doniesienia o problemach charyzmatycznego CEO, Jensena Huanga, i trwających naradach zarządu w sprawie ewentualnego wyznaczenia jego następcy.

Warto w tym kontekście wspomnieć, że od strony technicznej spółka znalazła się w bardzo ważnym, podażowo-popytowym punkcie. Z jednej strony kupujący zainicjowali obronę w okolicach silnego wsparcia Fibo: 164,00–165,00 USD (wytyczonego na bazie zniesienia 50,0 proc.). Z drugiej strony, definitywne wybicie tej bariery zapowiadałoby poważne komplikacje – z potencjalnym testem niżej położonego, kolejnego zniesienia Fibonacciego (61,8 proc.), zlokalizowanego w rejonie 146,00 USD. Negacja technicznych wsparć na Nvidii z pewnością przełożyłaby się na obniżenie sentymentu wobec całego technologicznego benchmarku.

Utrzymaniu stabilności w branży AI nie sprzyja również wymagające otoczenie makroekonomiczne. Skala i koszty wdrożeń technologii pochłaniają gigantyczny kapitał, a wysoki koszt jego pozyskania stanowi realne ograniczenie dla rynkowych wzrostów. Opublikowany raport potwierdza uporczywość amerykańskiej inflacji – wskaźnik CPI spowolnił wprawdzie w październiku do 0,4 proc. (w ujęciu miesięcznym), lecz wynik ten okazał się wyższy od rynkowych oczekiwań. Podobnie rozczarowała dynamika inflacji bazowej (0,3 proc. mdm). Biorąc pod uwagę fakt, że presja cenowa już od 68 miesięcy systematycznie przekracza 2-procentowy cel, a dane z amerykańskiego rynku pracy (raport NFP) potwierdziły solidną kondycję gospodarki, wyceniana przez rynek na grudzień kolejna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a w opinii niektórych członków Fed, jak np. Chrisa Wallera, nawet o 50 pb., jest już niemal w pełni przesądzona. Chociaż bazowy, prowzrostowy trend na giełdach pozostaje niezagrożony, jastrzębia polityka monetarna i systematycznie rosnący koszt pieniądza stanowią istotny czynnik ryzyka, z którym wiele spółek z kapitałochłonnego sektora AI będzie musiało się w najbliższym czasie zmierzyć.