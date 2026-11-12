Triumf opozycji w wyborach do amerykańskiego Kongresu wywołał dosłownie lawinę rynkowych narracji à propos tego, jaki może być wpływ politycznych przetasowań na giełdowe spółki, w szczególności technologiczne. Z jednej strony zaczęto spekulować, że wynik wyborów będzie hamulcem dla boomu AI, bo demokraci są nastawieni negatywnie do tempa rozbudowy centr danych. Z drugiej pojawiły się spekulacje, że spowolnienie inwestycji w AI oznaczałoby, że więcej gotówki pozostałoby w kieszeniach czołowych hiperscalerów, którzy byli ostatnio krytykowani za nieokiełznane tempo wzrostu wydatków inwestycyjnych.

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Zmieniające się rynkowe narracje sprawiły, że podczas gdy ubiegły tydzień był dla zdominowanego przez big techy S&P 500 najgorszy od kwietnia 2025 r. (czyli od reakcji na pamiętne cła Trumpa), to w poniedziałek dla odmiany odrobił sporą część tych strat. Wydaje się, że rynek potrzebuje jeszcze trochę czasu, by ochłonąć z powyborczych emocji.

Kolejnym dużym testem nastrojów, szczególnie względem boomu AI, będzie zapowiadana na przyszły tydzień olbrzymia oferta publiczna akcji Anthropica. Co prawda po ostatnim popsuciu się nastrojów rynku oczekiwana wycena jednego z liderów modeli sztucznej inteligencji to już nie 2 bln USD, lecz raczej 1–1,3 bln USD, ale nawet taka kapitalizacja pozwoliłaby tej młodej spółce rywalizować np. z budowanym przez dekady imperium Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway.