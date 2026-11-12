Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Dynamiczna przecena między innymi sektora technologicznego i sztucznej inteligencji z poprzedniego tygodnia jest obecnie korygowana, jednak rynkowa niepewność pozostaje utrzymana. Głównym czynnikiem wspierającym kupujących zdają się być coraz niższe ceny ropy naftowej, w przypadku której gatunek Brent spadł poniżej 90 USD za baryłkę, czyli najniżej od sierpnia.
Podaż ponownie bazuje na doniesieniach o wznowionych negocjacjach USA-Iran. Porażka republikanów w wyborach połówkowych przynosi więc echa w polityce międzynarodowej USA, w której Trump najpewniej chce osiągnąć jakiś znaczący sukces, zanim jego działalność napotka opór Kongresu.
Popyt odbija w górę, jednak trudno mówić o znaczącej poprawie nastrojów czy skokowym apetycie na akcje. Inwestorzy wokół sektora AI ciągle mierzą się z pytaniami dotyczącym CAPEX-u i inwestycji, szczególnie, iż pozostajemy w trybach zacieśniania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny czy Rezerwę Federalną.
Lokalnie nasza RPP otrzymała dane makro pozwalające na nieco więcej przestrzeni w zakresie statusu wait’n’see. Z drugiej strony widoczna jest słabość złotego, po spadku eurodolara z okolic 1,163 do 1,12 USD. Również krajowa giełda przeszła najpewniej w stan szerszej konsolidacji, czekając na rozstrzygnięcia na rynkach globalnych. Pierwsze projekcje i prognozy na 2027 r. sugerują, iż środowisko dla warszawskiego parkietu może generować potencjalnie niższe zwroty aniżeli np. szeroki koszyk emerging markets.
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