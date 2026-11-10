Obrót na całym rynku przekroczył 2,84 miliarda złotych, z czego na indeks 20 największych spółek przypadło przeszło 2,75 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż od poranka rynek próbował posilać się poprawą atmosfery w otoczeniu, które dobrze przyjęło wczorajsze zwyżki na Wall Street. Środkową fazę sesji zdominowała jednak konsolidacja WIG20 na wąskiej półce pomiędzy wczorajszym zamknięciem w rejonie 4165 pkt. i psychologiczną barierą 4200 pkt. Elementem stabilizującym rynek w konsolidacji było solidarne z innymi giełdami czekanie na odczyty inflacji CPI w USA. W danych brakowało szacunków rok do roku, gdyż przed 12 miesiącami rząd amerykański był w zawieszeniu, ale odczyt inflacji CPI w tej perspektywie czasowej można szacować w pobliżu 4 procent. Dane wzmocniły ryzyko zderzenia się rynków z agresywniejszą polityką Fed, umocniły dolara i lekko osłabiły apetyty na ryzyko. W przypadku WIG20 przełożyły się na spadek indeksu poniżej poziomu z wczorajszego zamknięcia. Ostatecznie rynkowi udało się jednak powrócić do zwyżek, a dzięki atakowi byków na końcowym fixingu ulokować indeks w rejonie 4208 pkt. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za próbę kontynuacji gry w ramach lokalnego impulsu wzrostowego zbudowanego na obronie strefy wsparcia w rejonie 4100 pkt. Powrót w rejon 4200 pkt. przekłada się na powrót do środka konsolidacji, która jest grana od kilku tygodni. W środę na GPW nie ma sesji, więc notowania czwartkowe zapewne zaczną się luką na wykresie WIG20, którą rynek odpowie na kolejne impulsy z otoczenia. Ruch nie powinien być jednak na tyle dynamiczny, by zakończył konsolidację. Stale należy zakładać, iż kierunek wybicia WIG20 z konsolidacji zostanie podyktowany przez szeroko rozumiane rynki bazowe, od akcji przez surowce po waluty.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.