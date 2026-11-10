Chłodniejszy kwartał w cieniu najważniejszej premiery w historii gamingu

Wyniki finansowe za drugi kwartał roku obrotowego 2027, obejmujący okres od lipca do września 2026 roku, stanowiły klasyczną ciszę przed burzą. Przychody kontraktowe Net Bookings spadły o 18 procent w ujęciu rocznym do poziomu 1,601 mld USD, nieznacznie rozmijając się z oczekiwaniami Wall Street. Głównym powodem tego odchylenia była wrześniowa premiera gry sportowej NBA 2K27, która mimo sprzedaży ponad 4 mln egzemplarzy trafiła na niezwykle zagęszczony kalendarz konkurencyjnych debiutów. Równocześnie segment mobilny reprezentowany przez studio Zynga zanotował spadek o 14 procent ze względu na wysoką bazę porównawczą z ubiegłego roku. Słabość tych segmentów została jednak w dużej mierze zamortyzowana przez nieśmiertelną markę Grand Theft Auto oraz żelazną dyscyplinę budżetową. Sprzedaż GTA V zbliżyła się już do astronomicznego pułapu 235 mln sztuk, a subskrypcja GTA+ rosła w tempie dwucyfrowym dzięki udanej integracji platformy role play nopixel V. Obniżenie kosztów operacyjnych o 9 procent do 978 mln USD pozwoliło spółce wypracować skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,99 USD, co wyraźnie przebiło rynkowy konsensus i uspokoiło inwestorów przed kluczowym momentem roku.

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Strategiczna gra zarządu i potężna monetyzacja wersji Ultimate

Najciekawsza rozgrywka toczy się obecnie wokół prognoz finansowych, w których zarząd ze Straussem Zelnickiem na czele zastosował niezwykle ostrożne podejście. Spółka zakłada, że w trwającym kwartale świątecznym przychody Net Bookings niemal podwoją się do przedziału od 3,35 do 3,50 mld USD, lecz jednocześnie utrzymała całoroczny cel na niezmienionym poziomie od 8,0 do 8,2 mld USD. Taka matematyka sugeruje, że w pierwszym kwartale kalendarzowym 2027 roku zyski ze sprzedaży nowego hitu miałyby niemal wygasnąć, w co nikt na rynku nie wierzy. Ta celowo nisko zawieszona poprzeczka tworzy idealne warunki do mocnego podniesienia prognoz tuż po publikacji pierwszych popremierowych raportów sprzedażowych. Według danych firmy badawczej Sensor Tower cyfrowa przedsprzedaż GTA VI przekroczyła na początku listopada 7,71 mln egzemplarzy, a aż blisko 90 procent graczy wybiera droższą edycję Ultimate wycenioną na 99,99 USD zamiast wersji podstawowej za 79,99 USD. Z perspektywy modelu biznesowego kluczowy jest fakt, że nadwyżka 20 USD z każdego takiego zakupu trafia bezpośrednio do kategorii powtarzalnych wydatków graczy. W połączeniu z monetyzacją oficjalnych serwerów moderskich FiveM oraz nowym ekosystemem sieciowym Vice City mechanizm ten wygeneruje ponad 1 mld USD przepływów operacyjnych i pozwoli spółce wyjść na czystą pozycję gotówkową netto do końca marca 2027 roku.

Przełamanie oporów na wykresie i perspektywy kursu w drodze po nowe rekordy

Foto: XTB

Optymizm związany z nadchodzącą premierą znalazł błyskawiczne odzwierciedlenie w zachowaniu ceny akcji podczas dzisiejszych notowań giełdowych. Po tym, jak na przełomie października i listopada kupujący skutecznie obronili strategiczną strefę wsparcia w okolicach od 182 do 187 USD, dzisiejsza sesja przyniosła gwałtowną zmianę układu sił. Kurs otworzył się z luką wzrostową na poziomie 218,98 USD, z łatwością przebił dwustusesyjną średnią kroczącą położoną przy 220,46 USD i w szczytowym momencie dnia sięgnął 228,49 USD, stabilizując się w trakcie handlu w rejonie 224 USD. Oznacza to, że popyt właśnie testuje barierę podażową w przedziale od 224 do 228 USD, gdzie na przestrzeni ostatnich dwóch lat skumulował się największy wolumen obrotów.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB